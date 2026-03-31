Luis Castillo: su ruta hacia los 2,000 ponches y la élite del pitcheo dominicano

El derecho dominicano Luis Castillo sigue consolidando una carrera marcada por su poder ponchador en el montículo, y su reciente ingreso al club de los 1,500 "fusilamientos" no solo confirma su consistencia, sino que proyecta un futuro aún más ambicioso: alcanzar los 2,000 abanicados en la MLB.

A lo largo de 10 temporadas ha registrado un promedio de 1.05 ponches por entrada, una tasa sobresaliente, propia de los lanzadores más dominantes de esta generación.

"La Piedra" ha superado la barrera de los 200 ponches en dos ocasiones y, aunque en la pasada campaña su producción bajó ligeramente -162 strikeouts en 180 entradas-, quedando por debajo de su promedio, no es algo que deba encender alarmas sobre su frecuencia liquidadora.

La ruta a los 2,000

Castillo necesitará mantenerse saludable para aspirar tanto a activar su cláusula de 25 millones de dólares para 2028 con los Marineros como a alcanzar los 2,000 ponches.

Esto le permitiría colocarse en el cuarto puesto histórico entre los lanzadores dominicanos, solo detrás de Pedro Martínez (3,154), Bartolo Colón (2,535) y Juan Marichal (2,303), los únicos criollos en eclipsar esa marca.

Más allá de la cifra

Antes de alcanzar los 2,000, Castillo tiene metas inmediatas. Una de ellas es escalar posiciones en la lista histórica dominicana, donde podría superar en el corto plazo a José de León (1,594), su próximo objetivo, así como a José Rijo (1,606), Pedro Astacio (1,664) y Ubaldo Jiménez, quien acumuló 1,720 ponches en su carrera.

Una amenaza latente

Su más cercano perseguidor es Freddy Peralta, abridor de los Mets de Nueva York, quien ha retirado por la vía del ponche a 1,160 bateadores en apenas 936 entradas, para un coeficiente de 1.24, con 29 años de edad.

Por su parte, Luis Severino, de los Atléticos, tiene 32 años de edad y 10 años de servicio, y suma 1,076 ponches. En el tercer puesto entre los activos figura el zurdo Framber Valdez, también de 32 años y nueve campañas, con 1,058 abanicados.

Si Castillo se mantiene saludable, no solo alcanzará la marca, sino que también reforzará su legado como uno de los grandes ponchadores dominicanos en la historia de las Grandes Ligas.

La meta está clara, y el tiempo, por ahora, sigue estando de su lado.