VIDEO | Cal Raleigh deja a los Yankees en el terreno; Luis Castillo sale sin decisión

Cal Raleigh (extremo derecho) es felicitado por sus compañeros luego de pegar el hit ganador. ( FUENTE EXTERNA )

Cal Raleigh no iba a tener un día libre completo.

Atravesado por una pequeña mala racha al inicio de la temporada regular, el receptor estrella de los Mariners no estuvo en la alineación titular de Seattle el lunes por la noche contra los Yankees, pero terminó siendo el héroe en una victoria por 2-1 en la última entrada.

Raleigh conectó un sencillo con un out por la línea de Paul Blackburn, que pasó por encima del guante extendido del primera base Ben Rice, quien se lanzó en plancha, permitiendo que Leo Rivas anotara fácilmente.

Rivas abrió la entrada con un sencillo y luego avanzó de primera a tercera con otro sencillo de Brendan Donovan.

Aún es demasiado pronto para afirmar que esto podría ser un punto de inflexión que impulse a Raleigh en 2026.

Pero considerando el mes tan irregular que ha vivido el subcampeón del MVP de la Liga Americana —desde no jugar mucho en el Clásico Mundial de Béisbol hasta quedarse rezagado en los entrenamientos de primavera antes del Día Inaugural—, esto podría orientarlo hacia un mejor camino.

"Todo saldrá bien", dijo Raleigh. "Sé que muchos chicos en ese vestuario, muchos en toda la liga, están lidiando con lo mismo. Están tratando de encontrar su ritmo. Y ahora se le presta mucha más atención que a mitad de temporada".

El gran avance de Raleigh llegó después de un inicio de temporada de 2 de 16, con 11 ponches, el más reciente cuando entró como bateador designado por Dominic Canzone en la séptima entrada.

No había empezado bien

Para comenzar la temporada, Raleigh se ponchó en cada uno de sus primeros ocho turnos al bate, igualando el récord de ponches para cualquier jugador que no sea lanzador en la era de expansión (desde 1961), y sus 10 ponches en los primeros cuatro juegos fueron la mayor cantidad jamás registrada por un bateador de los Mariners.

Ya fuera por falta de sincronización o de rutina, Raleigh aún estaba buscando su ritmo al regresar del Clásico Mundial de Béisbol después de 18 días, el 19 de marzo.

Solo participó en tres juegos con la selección de Estados Unidos, con un registro de 0 de 9 con seis ponches, y tampoco tenía la oportunidad de seguir su rigurosa rutina con regularidad, ya que las sedes del Clásico Mundial albergaban a varios equipos bajo el mismo techo los mismos días. En otras palabras, no podía simplemente ir a la jaula de bateo cuando quisiera.

Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario empujó la única carrera de los Yankees con un elevado de sacrificio en la séptima entrada, y terminó de 1-0 con una empujada. Camilo Doval lanzó un tercio en blanco.

Por los Marineros, el abridor dominicano Luis Castillo lanzó seis entradas de dos hits, sin permitir carreras y abanicó a siete. Julio Rodríguez se fue de 4-0.