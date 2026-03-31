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Roki Sasaki
Roki Sasaki

Sasaki muestra señales de recuperación en su Debut, aunque los Dodgers pierden primer partido

Sasaki limita a los Guardians a una carrera en cuatro innings, pero la falta de bateo de los Dodgers los llevó a la derrota

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    Sasaki muestra señales de recuperación en su Debut, aunque los Dodgers pierden primer partido
    Roki Sasaki, lanzador de los Dodgers (FUENTE EXTERNA)

    Una recta alta y afuera de la zona al bateador zurdo Steven Kwan, de los Guardians, fue un comienzo poco auspicioso para el debut de Roki Sasaki con los Dodgers.

    El error hacia el lado del brazo de Sasaki, una falta de comando habitual que marcó su primavera, no fue una sorpresa, ya que el lanzador derecho había tenido problemas de control desde su primer partido de la Liga Cactus hasta su aparición en la Serie Freeway la semana pasada.

    Sin embargo, durante un ponche de siete lanzamientos, Sasaki logró ajustar su enfoque, algo que no consiguió hacer durante los partidos de la primavera.

    "En realidad, no tenía confianza antes de este juego", comentó Sasaki a través de un intérprete. "Pero me concentré en hacer lo que puedo controlar".

    En la derrota 4-2 de los Dodgers el lunes, el debut Sasaki de la temporada se pudo considerar, dentro de todo, como el mejor de los escenarios. Limitó a los Guardians a una carrera y cuatro hits en cuatro entradas y un tercio. Y la diferencia más notable respecto a sus problemas de la primavera fue que solo permitió dos bases por bolas.

    En el séptimo, Rhys Hoskins anotó por una boleto con bases llenas y Daniel Schneemann pegó doble remolcador de dos vueltas, y ahí Cleveland fabricó las cuatro carreras que le dieron el triunfo.

    No batearon

    Sin embargo, los Dodgers desperdiciaron el esfuerzo de su lanzador al carecer de ofensiva, en lo que fue su primera derrota de la temporada.

    "Sabemos que puede hacerlo aquí, y especialmente ahora que su velocidad está de vuelta cerca de donde solía estar", dijo el gerente general de los Dodgers, Brandon Gomes, la semana pasada. "Siento que nos pone en una excelente posición para ganar".

    "Podría haber bajado los brazos el año pasado", comentó el manager Dave Roberts antes del juego. "Dado su estado de salud al principio de la temporada, la falta de rendimiento a mitad de año, hacia el final pudo haberse resignado y haber comenzado de nuevo en la temporada baja".

    Por los Guardianes, José Ramírez se fue de 5-1Ángel Martínez terminó de 3-2 con una anotada.

    Por los Dodgers, Teoscar Hernández concluyó de 4-1.

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