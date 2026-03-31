Seattle firma a Colt Emerson por 8 años y US$ 95 millones, récord para un prospecto antes de debutar

Colt Emerson, principal prospecto de la organizaciónn de Seattle. ( FUENTE EXTERNA. )

Colt Emerson, la principal promesa de los Marineros de Seattle, aún no ha debutado en las Grandes Ligas, pero cobra como un veterano experimentado.

Según varios reportes, Emerson firmó el martes una extensión de contrato multimillonaria de ocho años y 95 millones de dólares con el equipo.

Esta cifra representa un nuevo récord para un prospecto en las Grandes Ligas, según reporta Jon Heyman de MLB .

El acuerdo, incluye una opción para un noveno año y una cláusula de no cambio. Puede llegar a superar los 130 millones de dólares en base a diversas escalas, según informa Robert Murray de FanSided.

Meteórico ascenso

Emerson, de 20 años, ha ascendido de manera constante en las listas de prospectos desde 2024. Al entrar en la temporada 2026 de la MLB, Emerson ocupaba el puesto número 7 en el ranking de Baseball America. En 2025, hizo un ascenso meteórico por las ligas menores, bateando .285/.383/.458 en tres niveles.

El campocorto también mostró una mejora defensiva el año pasado, lo que ha llevado a algunos a pensar que puede mantenerse en esa posición en las Grandes Ligas.

Durante su carrera en ligas menores, Emerson ha jugado en la segunda y tercera base, aunque solo ha defendido el campocorto en tres partidos de Triple-A esta temporada.

A pesar de una destacada actuación en el entrenamiento de primavera, en la que Emerson bateó .268/.340/.488 con dos jonrones en 41 turnos al bate, los Marineros decidieron no incluirlo en el roster de las Grandes Ligas.

Situación en las paradas cortas

Con el campocorto titular J.P. Crawford lesionado al inicio de la temporada, los Marineros comenzaron el año con Leo Rivas ocupando la posición.

Aunque Rivas no ha tenido un buen inicio con el bate, se espera que Crawford regrese pronto, lo que hace incierto el momento del debut de Emerson en las Grandes Ligas.

Sin embargo, ahora que Emerson está ganando una cifra considerable, es un candidato a ser llamado rápidamente en caso de que Crawford o el segunda base Cole Young enfrenten dificultades en las próximas semanas.

Con la versatilidad de Emerson y la capacidad del infielder Brendon Donovan para jugar en varias posiciones del cuadro, el equipo podrá ser creativo con su alineación y posicionamiento defensivo cuando esté listo para llamar a Emerson a las Grandes Ligas.