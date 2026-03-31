Veteranos de Japón, lanzadores y SS premium, competencia de Basallo al Novato del Año

Samuel Basallo es un receptor que batea a la zurda. ( FUENTE EXTERNA )

Samuel Basallo despidió la temporada 2025 como un candidato a competir por el premio al Novato del Año en la Liga Americana este curso 2026, pero la sobrepoblación de talento hace que el panorama luzca complicado para el capitaleño.

La presencia de veteranos de la liga japonesa como el antesalista Kazuma Okamoto (Blue Jays) y el inicialista Munetaka Murakami (White Sox), se suman al derecho nipón Tatsuya Imai (Astros) y al fenómeno del montículo Trey Yesavage (Blue Jays) para augurar una competencia feroz como pocas veces se adelantan a esta altura de la campaña.

A ellos se suman Kevin McGonigle, torpedero de los Tigres, Colt Emerson, parador corto de los Mariners, y los jardineros Chase DeLauter (Guardians) y Dylan Beavers (Orioles), además del zurdo Connelly Early (Red Sox) y el receptor Carter Jensen (Royals).

Un análisis de Baseball America apunta a que el factor que puede ayudar la candidatura del receptor/bateador designado dominicano es el poder.

A sus 21 años, Basallo se distingue por una velocidad de bate y métricas de impacto que lo perfilan para liderar a todos los novatos en cuadrangulares.

Mientras que jugadores como Murakami comparten ese perfil de poder, Basallo ofrece un ojo clínico en el plato que suele ser raro en bateadores tan jóvenes.

Sin embargo, en su contra jugaría la sobrepoblación de candidatos similares. A diferencia de Yesavage o Early, quienes tienen un camino más despejado hacia la rotación, el mayor desafío de Basallo es el roster.

La llegada de Pete Alonso a la primera base de los Orioles y la presencia de Ryan Mountcastle pueden limitar sus oportunidades como DH.

Además, competir con su compañero Beavers por tiempo de juego subraya la dificultad de acumular las 500 apariciones al plato necesarias para convencer a los votantes.

Su tiempo de juego en la receptoría también es poco realista. Los Orioles tienen en esa posición a Adley Rutschman, un dos veces All-Star y ganador del Bate de Plata, que no será agente libre hasta 2028.

A largo plazo

Baltimore ató a Basallo por seis años y 67 millones de dólares en agosto pasado. Su carrera al Novato del Año dependerá de su capacidad para forzar al mánager Brandon Hyde a que lo ponga a jugar. Si su salud —el gran "pero" de otros rivales como DeLauter— se mantiene firme y su defensa como respaldo de Rutschman es plausible, Basallo tiene las herramientas para competir al premio.