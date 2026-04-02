Konnor Griffin se asegura US$140 millones antes de debutar en las Grandes Ligas

Los Piratas de Pittsburgh, coherente en no retener talentos y ser poco agresivo en el mercado, esta vez les darán a sus aficionados un motivo para celebrar en el partido inaugural de la temporada 2026 en casa. El equipo ascenderá al campocorto Konnor Griffin, considerado por muchos el mejor prospecto del béisbol, antes del partido del viernes contra los Orioles de Baltimore.

El anuncio se produjo horas antes de que, según ESPN, el equipo llegara a un acuerdo récord con Griffin por nueve años y 140 millones de dólares. Dicho acuerdo aún debe ser finalizado.

Si se acepta, este contrato le otorgará a Griffin la mayor extensión de contrato jamás otorgada a un jugador que aún no ha debutado en las Grandes Ligas. Con este acuerdo, Griffin rompió el récord establecido por Colt Emerson, prospecto de los Marineros de Seattle, quien firmó una extensión de 95 millones de dólares el martes.

Los Piratas aparentemente confirmaron el ascenso de Griffin el jueves, publicando un video del jugador con el mensaje "Debut Inaugural". El equipo aún no ha confirmado la supuesta extensión de contrato de Griffin.

Tras ser seleccionado por los Piratas en la primera ronda del Draft de la MLB de 2024, Griffin se consolidó de inmediato como un prospecto a seguir de cerca. Apareció en todas las listas principales de los 100 mejores prospectos de cara a la temporada 2025, aunque en ese momento se le consideraba un prospecto de nivel medio-alto.

Una temporada 2025 excepcional catapultó a Griffin al primer puesto como prospecto del béisbol, según Baseball America, Baseball Prospectus y MLB.com, al inicio de la temporada 2026. Bateó .333/.415/.527 en tres niveles el año pasado, llegando finalmente a Doble-A en su primera temporada profesional.

Griffin, de 19 años, comenzó 2026 con la posibilidad de formar parte del roster de los Piratas tras los entrenamientos de primavera.

Pero si bien tuvo algunos momentos destacados impresionantes, en general tuvo dificultades, bateando solo .171 en 41 turnos al bate. Por eso, el equipo lo asignó a Triple-A al inicio de la temporada.

Quemó AAA

Cinco juegos en Triple-A han llevado a los Piratas a reconsiderar esa decisión. Griffin bateó .438 con tres dobles y cinco bases por bolas en el primer partido de la temporada. Aparentemente, esa fue toda la evidencia que el equipo necesitaba para ascenderlo a las Grandes Ligas.

Es el momento ideal para que los Piratas hagan el cambio. Después de comenzar la temporada 2026 con seis juegos consecutivos como visitantes, jugarán su primer partido en casa el viernes. Griffin, quien presumiblemente estará en la alineación titular, debería salir al campo entre los aplausos ensordecedores de los aficionados de los Piratas.