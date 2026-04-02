Video| Bradley lanza seis entradas en blanco y Minnesota conecta tres jonrones para vencer

Taj Bradley trabajó seis entradas permitiendo cinco hits sin carreras, Minnesota conectó tres cuadrangulares en la novena entrada para despegar en el marcador, y los Mellizos de Minnesota vencieron 5-1 a los Reales de Kansas City el jueves, evitando ser barridos en la serie de tres juegos.

Bradley (1-0) ponchó a tres y otorgó una base por bolas mientras superaba en el duelo a Cole Ragans (0-2), ayudando a los Mellizos a mejorar a 2-0 cuando él abre en el montículo.

Minnesota no había ganado en sus otros cuatro partidos durante la gira de seis juegos con la que inició la temporada, que incluyó visitas a Baltimore y Kansas City.

Kody Clemens anotó gracias a un error del receptor Salvador Pérez —ganador de cinco Guantes de Oro— en la segunda entrada, y Byron Buxton añadió un elevado de sacrificio ante John Schreiber en la octava, antes de que los Mellizos atacaran al relevista Steven Cruz en el noveno inning.

La única ofensiva de Kansas City llegó en el octavo episodio, cuando Maikel García y Bobby Witt Jr. colocaron corredores en las esquinas con sencillos consecutivos, y Vinnie Pasquantino impulsó una carrera con elevado de sacrificio.

Sin embargo, luego de que Pérez bateara para selección, el relevista de Minnesota Taylor Rogers ponchó a Jac Caglianone con un sweeper fuera de la zona, dejando la carrera del empate en segunda base.

La escasa producción ofensiva de los Reales se dio un día después de haber anotado 13 carreras en una victoria sobre los Mellizos.

Ragans se recuperó bien de un complicado Día Inaugural en Atlanta, donde permitió tres jonrones en una derrota 6-0 ante los Bravos. El zurdo de Kansas City lanzó seis entradas, permitió cuatro hits y una base por bolas, y ponchó a ocho bateadores.

Próximos partidos

Los Mellizos disputarán su juego inaugural en casa la noche del viernes ante Tampa Bay, con el derecho Bailey Ober (0-0, 6.75 de efectividad) como abridor. Kansas City continuará su estadía en casa enfrentando a Milwaukee, con el derecho Michael Wacha (0-0, 0.00) programado para iniciar.