Video| Aaron Judge castiga a los Marlins y encabeza el triunfo de los Yankees en el "Home Opener"

Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en la primera entrada, y los Yankees de Nueva York vencieron a los Marlins de Miami 8-2 en su primer juego en casa este viernes, logrando su segundo inicio de 6-1 en tres temporadas.

Trent Grisham se embasó abriendo el juego con la primera de las 11 bases por bolas otorgadas por los lanzadores de los Marlins, y Judge mandó un slider a los asientos del jardín izquierdo ante Eury Pérez (0-1).

Judge, quien remolcó tres carreras, conectó un récord de 20 jonrones en la primera entrada el año pasado, cuando terminó con 53. Tres de los cinco hits de Judge esta temporada han sido cuadrangulares.

Ben Rice también conectó un jonrón y un doble productor de dos carreras para los Yankees.

Will Warren (1-0) permitió cuatro hits en 5 entradas y dos tercios, incluyendo jonrones solitarios de Xavier Edwards en el primer episodio y de Owen Caissie en el quinto.

Desempeño de los lanzadores y control de bases

Miami llegó al juego con marca de 5-1, igualando el mejor inicio de su franquicia, y había pasado seis días en la cima de la División Este de la Liga Nacional —el doble de su total combinado entre 2021 y 2025—.

Los lanzadores de Miami otorgaron su mayor cantidad de boletos desde abril de 2023; solo habían caminado a nueve bateadores en los primeros seis juegos del equipo.

Pérez (0-1) permitió cuatro carreras, dos hits y una cifra máxima en su carrera de seis bases por bolas en cuatro entradas.

El lanzador permitió carreras de forma forzada en lanzamientos consecutivos en el segundo inning cuando dio boleto a Grisham y golpeó a Judge. Tyler Phillips lanzó un wild pitch que permitió otra carrera en el sexto.

Jazz Chisholm Jr. y José Caballero sumaron dos bases robadas cada uno, y Judge registró una ante el receptor Liam Hicks, quien ha permitido 60 robos en 66 intentos desde que llegó a las Grandes Ligas el año pasado.

Próximo partido

El zurdo de los Yankees, Ryan Weathers (0-0), adquirido desde los Marlins en enero, abrirá el sábado por la noche contra el derecho de Miami, Max Meyer (0-0).