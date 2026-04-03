Elly de la Cruz truena en Texas y los Reds amargan el Día Inaugural de los Vigilantes

Tyler Stephenson conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate en la novena entrada y los Reds de Cincinnati ganaron en su primer juego como visitantes de la temporada, una victoria de 5-3 que arruinó el debut en casa de los Rangers de Texas este viernes.

Spencer Steer y Elly De La Cruz también se volaron la barda por los Reds.

Steer abrió el noveno episodio con un doble ante el relevista Chris Martin (1-1) antes de que Stephenson mandara un pitcheo en cuenta llena hacia el bullpen de los Rangers en el jardín derecho-central para su primer vuelacercas.

Tony Santillán (1-0), el cuarto de cinco lanzadores de los Reds, trabajó una octava entrada perfecta. Emilio Pagán se encargó de un noveno inning de 1-2-3 para acreditarse su segundo salvamento.

Los Rangers jugaron su primer partido en casa bajo el mando de su nuevo manager, Skip Schumaker, tras ganar dos de tres juegos en series disputadas en Filadelfia y Baltimore. La última vez que jugaron seis partidos antes de su estreno en casa fue en 2008.

Tanto el jonrón de dos carreras de Steer en la segunda entrada como el estacazo de De La Cruz para abrir el sexto capítulo fueron ante MacKenzie Gore, el zurdo All-Star que llegó a Texas desde Washington en enero mediante un canje por cinco prospectos.

Fue el tercer cuadrangular de la campaña para De la Cruz, todos ellos solitarios.

Gore ponchó a nueve sin otorgar boletos, permitiendo esas tres carreras a lo largo de seis entradas en su primera apertura como local.

Texas igualó el marcador a 2 en la parte baja del segundo inning gracias a un doble del noveno bateador, Danny Jansen, que pasó por debajo del guante del jardinero izquierdo Steer tras un intento de atrapada.

El batazo fue ante Brady Singer, el abridor de los Reds que ponchó a cinco y caminó a uno en una labor que se extendió hasta el sexto acto.

Brandon Nimmo conectó un triple con un out en el séptimo de Texas, antes de que un doble remolcador de Wyatt Langford pusiera el empate 3-3.

Próximo partido

El derecho de los Reds, Rhett Lowder —quien sigue siendo novato tras debutar en 2024 y perderse todo el 2025 por distensiones en el antebrazo y oblicuos—, hará su segunda apertura de la temporada el sábado. Por los Rangers, el derecho Kumar Rocker, su quinto abridor, hará su debut en la campaña.