Video| Framber Valdez silencia a los Cardenales y los Tigres logran la blanqueada

Framber Valdez tuvo un debut soñado ante su nueva afición. Con una exhibición de control y aplomo, el zurdo dominicano maniató a la ofensiva de los Cardenales de San Luis durante seis episodios, liderando a los Tigers de Detroit a una victoria por 4-0 este viernes en Comerica Park.

Valdez (1-0) se mostró dominante desde el primer lanzamiento, permitiendo apenas tres imparables y otorgando dos boletos en su labor de seis entradas.

El zurdo ponchó a cinco bateadores y contó con el respaldo de una defensa que supo responder en los momentos clave, incluyendo una jugada en el plato en la tercera entrada para preservar el empate parcial en ese momento.

Desde el 2022 el zurdo dominicano ha tenido 85 aperturas de calidad, solamente superado por Logan Webb de los Gigantes de San Francisco que tiene 86.

Detalles clave del juego y contribuciones ofensivas

La ofensiva de los Tigers despertó en el cuarto capítulo para respaldar la joya del dominicano. Dillon Dingler conectó un cuadrangular de dos carreras a 433 pies por el jardín izquierdo-central, rompiendo el celofán ante los envíos de Michael McGreevy.

Riley Greene amplió la ventaja con un sencillo remolcador en la quinta y Javier Báez selló la cuenta en la sexta impulsando a Parker Meadows.

Con esta actuación, Valdez no solo sumó su primer triunfo de la campaña 2026, sino que reafirmó su estatus como el segundo abridor de la rotación de los Tigers en una tarde histórica.

Fue el juego inaugural en casa más cálido en la historia del Comerica Park, con 71 grados Fahrenheit (21.6 °C) al momento del primer pitcheo.

Datos del juego:

Framber Valdez: 6.0 IL, 3 H, 0 CL, 2 BB, 5 K (Ganó, 1-0).

6.0 IL, 3 H, 0 CL, 2 BB, 5 K (Ganó, 1-0). Dillon Dingler : HR (2), 2 CI.

Resultado Final: St. Louis Cardinals 0 - 4 Detroit Tigers.