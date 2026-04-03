Video| Konnor Griffin brilla en un debut de ensueño y los Piratas vencen a Baltimore

Konnor Griffin se desliza quieto en el plato en su partido de debut en el béisbol de Grandes Ligas ante los Orioles de Baltimore. (3 de abril 2026) ( AFP )

Konnor Griffin debutó con estilo. El campocorto de los Piratas, de apenas 19 años, conectó un doble productor en su primer turno al bate en las Grandes Ligas, para que Pittsburgh resistiera y venciera 5-4 a los Orioles de Baltimore este viernes.

Griffin, quien fue ascendido el jueves y es el prospecto número uno por consenso en todo el béisbol, cumplió con todas las expectativas durante una tarde eléctrica en el PNC Park.

El joven conectó un sólidohacia elante(0-2) en la parte baja de la segunda entrada, y luego hizo gala de su velocidad al anotar desde la intermedia tras un sencillo corto al jardín derecho de

Griffin, con 19 años y 344 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar en las Grandes Ligas como campocorto desde que Alex Rodríguez lo hiciera a los 18 años con Seattle en 1994.

Cabe destacar que José Reyes fue el último teenager en hacerlo en la posición. Debutó como campocorto de los Mets de Nueva York en la temporada 2003 con 19 años y 364 días. Griffin, por su parte, lo hizo con 19 y 344 días, ya que cumplirá 20 el próximo 24 de abril.

Griffin también se convirtió en el primer jugador de Pittsburgh menor de 20 años en embasarse dos veces en su debut desde Bobby Del Greco en 1952. Además de su imparable, negoció una base por bolas y manejó todas sus oportunidades defensivas sin inconvenientes, en la tercera victoria consecutiva de los Piratas.

La multitud que llenó el PNC Park —estadio inaugurado hace 25 años, media década antes de que Griffin naciera el 24 de abril de 2006— estalló en júbilo cuando el joven fue presentado durante la ceremonia previa al juego.

El rugido fue aún mayor cuando conectó una curva de 85 mph de Bradish y la envió contra la barda del jardín central.

Triolo, quien pasó del campocorto a la tercera base tras el ascenso de Griffin, sumó dos hits y su primera remolcada de la campaña. Ryan O'Hearn, Henry Davis y Oneil Cruz también impulsaron carreras para Pittsburgh.

Mitch Keller (1-0) permitió dos carreras y seis hits, con cuatro boletos y cuatro ponches. Gregory Soto toleró un jonrón solitario de Gunnar Henderson con dos outs en el noveno, pero se recuperó ponchando a su excompañero en los Mets, Pete Alonso, para acreditarse su primer salvamento con Pittsburgh.

Henderson terminó con tres hits por Baltimore, mientras que Dylan Beavers y Blaze Alexander sumaron dos imparables cada uno. Bradish permitió cuatro carreras y seis hits, con tres boletos y seis ponches en cuatro entradas de labor.

Próximo partido

La serie continúa el sábado, cuando Shane Baz (0-0, 6.75 ERA) por Baltimore se enfrente a Carmen Mlodzinski (0-0) por Pittsburgh.