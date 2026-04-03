Video| Konnor Griffin debuta como adolescente: algunos datos y cifras

Con su debut, Griffin se convertirá en el primer jugador de posición adolescente en participar en un juego de Grandes Ligas en ocho años. El último en lograrlo fue Juan Soto en 2018.

Soto tenía 19 años durante los 116 juegos de su temporada de novato con los Nacionales, en la que bateó para .292/.406/.517 con 22 cuadrangulares. Desde entonces, ha desarrollado una carrera estelar que lo llevó a firmar el contrato más lucrativo en la historia del deporte profesional.

Aunque en épocas anteriores era más común ver jugadores llegar a las Grandes Ligas siendo adolescentes, Griffin será apenas el número 13 en hacerlo desde el año 2000, incluyendo lanzadores. En ese grupo figuran nombres como Bryce Harper (2012), Mike Trout (2011), Félix Hernández (2005), además de B.J. Upton (2004) y Justin Upton (2007).

El último adolescente en aparecer en un juego de Grandes Ligas en cualquier posición fue el lanzador Elvis Luciano, quien realizó 25 presentaciones con los Azulejos de Toronto a los 19 años en 2019.

Otro dominicano

José Reyes es el último campocorto teenager en debutar en las Grandes Ligas, lo hizo con 19 años y 364 días, el 10 de junio del 2003 ante los Vigilantes de Texas, en un partido en el que conectó un par de imparables en cuatro oportunidades al bate.

El último en los Piratas

En el caso específico de los Piratas, han pasado casi 30 años desde la última vez que un adolescente jugó para la franquicia. El último fue Aramis Ramírez, quien participó en 25 partidos como jugador de 19 años en 1998.

Durante la década de 1950, Pittsburgh tuvo hasta 11 jugadores adolescentes en su roster, incluyendo a la leyenda de la franquicia Bill Mazeroski. Sin embargo, Griffin será apenas el quinto adolescente en vestir el uniforme del equipo desde entonces, uniéndose a Bob Bailey (1962), Bob Moose (1967), Miguel Dilone (1974) y Ramírez.

También hay que remontarse a la década de 1990 para encontrar a un jugador de posición adolescente que haya visto acción tan temprano en una temporada.

El último fue el futuro miembro del Salón de la Fama Adrián Beltré, quien abrió como titular en la tercera base en el Día Inaugural de 1999 con los Dodgers.