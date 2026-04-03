Mayer y Contreras sacuden jonrones para rescatar a los Red Sox en su estreno en casa

Marcelo Mayer y Willson Contreras conectaron cuadrangulares como parte de un rally de tres carreras en la sexta entrada, y los Red Sox de Boston rompieron una racha de cinco derrotas al vencer 5-2 a los Padres de San Diego este viernes en su juego inaugural en casa.

Caleb Durbin añadió un sencillo remolcador en el cuarto episodio para poner fin a un inicio de temporada de 19-0, ayudando a que Boston frenara su primer arranque de 1-5 desde 2019.

La línea de Durbin al jardín central terminó con una sequía personal de 34 apariciones en el plato sin hit, que se remontaba al 22 de septiembre de 2025, cuando aún pertenecía a Milwaukee.

Sonny Gray (1-0) se llevó la victoria por Boston tras lanzar seis entradas en las que permitió dos carreras y cuatro imparables. Aroldis Chapman otorgó un boleto en la novena, pero se adjudicó su segundo salvamento.

El bambinazo de Contreras de 423 pies ante el abridor de los Padres, Michael King (0-1) —su primero desde que fue canjeado por San Luis en la temporada baja— superó el "Monstruo Verde" para romper un empate 2-2.

Más tarde, con dos outs, Mayer despachó su primer jonrón de la campaña ante el relevista Wandy Peralta, una conexión que apenas superó la barda del jardín derecho para caer en el bullpen.

King trabajó cinco entradas y dos tercios, permitiendo cuatro carreras y siete hits con cinco ponches.

Tras ir perdiendo 2-0 en el quinto inning, San Diego aprovechó un triple de Miguel Andújar, un sencillo productor de Gavin Sheets y un doble remolcador de Luis Campusano para igualar el encuentro.

Ceddanne Rafaela puso a los Red Sox en la pizarra en la tercera entrada con un sencillo contra el Monstruo Verde que permitió anotar a Mayer.

El campocorto de los Padres, Xander Bogaerts, se fue de 3-0 en su regreso a Fenway ante su antiguo equipo por primera vez desde que dejó Boston para unirse a San Diego en 2022.

Bogaerts estuvo lesionado durante la visita de los Padres en 2024, pero en aquel entonces recibió una ovación de pie por parte de los fans para celebrar las dos Series Mundiales que ayudó a ganar a la franquicia durante sus 10 temporadas con los Red Sox. Este viernes recibió otra cálida bienvenida.

Próximo partido

Los Padres y el derecho Randy Vásquez (1-0, 0.00 ERA) se enfrentarán a los Red Sox y al zurdo Connelly Early (0-0, 1.69) el sábado por la tarde.