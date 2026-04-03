Video| Devers la saca y lidera ofensiva en triunfo de los Gigantes sobre los Mets

Rafael Devers conecta su primer cuadrangular de la temporada ( AFP )

El dominicano Rafael Devers conectó un cuadrangular y los San Francisco Giants respaldaron con una ofensiva de 13 imparables para derrotar 7-2 a los New York Mets la noche del jueves.

Impacto ofensivo de Rafael Devers y novatos en los Giants

El batazo de Devers llegó en la sexta entrada, un jonrón hacia el jardín central que amplió la ventaja de San Francisco y terminó de sentenciar el partido.

El novato receptor Daniel Susac también fue protagonista en su primera apertura en Grandes Ligas, al batear de 3-3 con una base por bolas, mientras que Casey Schmitt se fue perfecto de 3-3 con un boleto y una carrera impulsada, liderando el ataque de los Gigantes.

San Francisco tomó el control temprano del encuentro. Luego de que Bo Bichette remolcara la primera carrera para los Mets con un doble en la parte alta del primer inning, los Gigantes respondieron con tres anotaciones en la parte baja del episodio.

Luis Arraez empató el juego con un triple contra la pared del jardín derecho, Matt Chapman impulsó otra con doble y posteriormente anotó gracias a un error del lanzador David Peterson en un rodado de Jung Hoo Lee.

Desempeño de los lanzadores y resultado final

Los Mets descontaron en el segundo inning con un cuadrangular de Mark Vientos, pero los Gigantes siguieron ampliando la ventaja con elevados de sacrificio en el tercer episodio y otra carrera en el quinto.

En el montículo, Robbie Ray (1-1) se apuntó la victoria tras lanzar 5.1 entradas en las que permitió dos carreras y tres hits, con siete ponches y tres bases por bolas.

El relevo también cumplió, destacando Blade Tidwell, quien trabajó tres entradas en blanco para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Por los Mets, Peterson (0-1) cargó con la derrota tras permitir seis carreras —cinco limpias— y nueve hits en 4.1 entradas.

Con el triunfo, los Gigantes frenaron a unos Mets que venían de anotar en grande, mientras que San Francisco mostró equilibrio entre su ofensiva y su pitcheo en una sólida presentación en casa.