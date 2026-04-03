Video| Reynaldo López domina y se apunta la victoria en paliza de los Bravos

El dominicano Reynaldo López lanzó cinco entradas de una carrera para acreditarse la victoria, y los Atlanta Braves desataron una ofensiva explosiva para aplastar 17-2 a los Arizona Diamondbacks la noche del jueves, en el inicio de una serie de cuatro juegos.

López (1-0) permitió apenas cuatro hits y una carrera, con tres ponches y una base por bolas, en una salida eficiente que le permitió controlar el juego desde el montículo y encaminar el triunfo de Atlanta.

Impacto ofensivo de los Atlanta Braves en el quinto inning

El derecho de San Pedro de Macorís trabajó con comando y mantuvo a raya a la ofensiva de Arizona durante sus cinco episodios, apoyado además por una defensa sólida y una ofensiva que no tardó en responder.

Los Bravos tomaron el control total del partido en el quinto inning, cuando fabricaron un rally de ocho carreras que prácticamente sentenció el encuentro. En ese ataque, Atlanta combinó batazos oportunos con errores del rival para abrir una ventaja insalvable.

Matt Olson, Dominic Smith y Mauricio Dubón lideraron la ofensiva con cuadrangulares solitarios, en una noche en la que los Bravos castigaron sin piedad al pitcheo de Arizona.

Después de la salida de López, el relevo de Atlanta se encargó de completar el trabajo sin mayores contratiempos, mientras la ofensiva continuaba ampliando la ventaja hasta convertir el juego en una paliza.

Por Arizona, el pitcheo no pudo contener el ataque rival, especialmente en ese decisivo quinto episodio que marcó el rumbo del encuentro.

Con esta victoria, Atlanta arranca con fuerza la serie y confirma el buen momento de su rotación, encabezada en esta ocasión por la sólida presentación del dominicano López.