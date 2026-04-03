Video| Shohei Ohtani y la artillería de los Dodgers masacran a los Nationals en Washington

Shohei Ohtani conectó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada, y Kyle Tucker, Mookie Betts y Freddie Freeman también la sacaron del parque en la paliza de los Dodgers de Los Ángeles por 13-6 sobre los Nationals de Washington este viernes.

Impacto ofensivo de Shohei Ohtani y compañeros en el juego

Andy Pages también conectó un cuadrangular para los Dodgers, pero fue la parte alta de su alineación —que había estado pasando apuros— la que realmente despertó.

Ohtani no había remolcado ni una carrera en toda la temporada antes de conectar un batazo hacia la derecha que empató el juego a 3. El bambinazo de dos carreras de Betts más tarde en esa misma entrada puso a Los Ángeles adelante de forma definitiva.

La pizarra se puso 9-4 tras el jonrón de dos carreras de Freeman en el quinto episodio. El primer cuadrangular de Kyle Tucker como miembro de los Dodgers fue un batazo solitario que aumentó la ventaja a 12-4 en el séptimo.

Desempeño de los lanzadores y estadísticas clave

Miles Mikolas (0-2) permitió una cifra máxima en su carrera de 11 carreras y 11 hits en apenas 4 entradas y un tercio de labor.

Emmet Sheehan (1-0) permitió un jonrón de tres carreras a CJ Abrams en el primer capítulo, pero los Nationals solo anotaron una vez más durante sus 5 entradas y dos tercios de trabajo.

Washington perdió su juego inaugural en casa por quinto año consecutivo. Esta fue la mayor cantidad de carreras que los Nationals han permitido en un "Home Opener" desde que se mudaron a Washington en 2005.

Sheehan permitió cuatro carreras y siete hits, con tres boletos y dos ponches.

Ohtani extendió su racha de embasarse a 38 juegos, contando desde la temporada pasada. Logró mantenerla viva a pesar de llegar al juego del viernes bateando de 18-3. Después de su jonrón, añadió un sencillo en la entrada siguiente y también conectó un elevado de sacrificio en el noveno.

El jardinero de los Dodgers, Teoscar Hernández, quien conectó un doble remolcador en el quinto, fue retirado del encuentro tras poncharse en el sexto. Tanto Hernández como Tucker terminaron con tres hits cada uno.

Próximo partido

Tyler Glasnow (0-0) abrirá por los Dodgers el sábado contra Jake Irvin (1-0) de Washington.