El receptor de Toronto, Alejandro Kirk, es colocado en lista de lesionados por 10 días

Alejandro Kirk, de los Azulejos de Toronto, conecta un batazo durante un partido de la MLB. ( ARCHIVO/ AP )

El receptor mexicano Alejandro Kirk se le echará mucho de menos mientras se recupera de una fractura en el pulgar izquierdo.

Los Blue Jays colocaron a Kirk en la lista de lesionados de 10 días el sábado, y es probable que el receptor de 27 años esté de baja por más tiempo debido a la gravedad de su lesión que sufrió el viernes durante la décima entrada de la derrota por 5-4 como visitante ante los Chicago White Sox.

Kirk fue sometido a radiografías en el pulgar izquierdo ya que en el décimo inning, un foul tip del bateador Austin Hays impactó directamente su pulgar en la mano del guante. El catcher hizo señas de inmediato hacia el dugout y abandonó el partido, siendo sustituido por Tyler Heineman detrás del plato.

"Cuando él dice que tiene que salir, hay que revisarlo... especialmente con un jugador como él, por lo importante que es para nosotros, vamos a ser extremadamente cautelosos", declaró el dirigente John Schneider tras el encuentro.

Posición débil

Los Blue Jays no cuentan con mucha profundidad en la receptoría detrás de su titular, dos veces All-Star. En caso de que Kirk deba perder tiempo prolongado, Heineman asumiría el rol principal.

En Triple A Buffalo se encuentra el joven Brandon Valenzuela, quien aún no ha debutado en Grandes Ligas y es el único otro receptor en el roster de 40 del equipo. Toronto también dispone del veterano de ligas menores C.J. Stubbs, quien jugó un partido con los Washington Nationals la temporada pasada.

A lo largo de sus siete años de carrera, Kirk ha sido uno de los receptores más duraderos del béisbol, al haber sido colocado en lista de lesionados solo tres veces desde su debut en 2020.

El jugador de 27 años registra un OPS de .577, con un jonrón y dos carreras impulsadas en sus primeros cinco juegos de la temporada 2026.