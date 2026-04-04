Jorge Polanco sigue su lucha contra una tendinitis que lo dejó fuera del juego del viernes

Jorge Polanco posa durante la sesión fotos oficial de los Mets para el 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El infielder dominicano Jorge Polanco no estuvo en la alineación de los New York Mets este viernes, al perderse su segundo partido en los últimos cuatro encuentros debido a una tendinitis en el tendón de Aquiles.

Se trata de una molestia que Polanco arrastra desde el segundo juego de la temporada regular. Los Mets han intentado manejar la situación utilizándolo como bateador designado para reducir la carga física, una estrategia que parecía dar resultados, pero su participación en el partido del jueves agravó nuevamente la dolencia.

"Está mejor hoy (el viernes), pero después del juego del jueves estaba adolorido", explicó el dirigente Carlos Mendoza antes del partido ante San Francisco. "Por eso decidimos darle descanso en la primera parte y evaluar cómo amanecía. Por suerte, está en una mejor condición".

No hay incertideumbre

Debido a la naturaleza variable de la lesión, Mendoza fue consultado sobre si existe preocupación en el equipo, aunque el capataz restó dramatismo a la situación.

"No diría que estamos preocupados, es algo día a día. Hay jornadas en las que lo siente más. En los últimos días estaba bastante bien hasta anoche. Tenemos que seguir monitoreándolo. Está recibiendo mucho tratamiento y el personal médico está trabajando fuerte. Por ahora, es una situación que evaluamos día a día y veremos cómo evoluciona", señaló.

El dirigente agregó que el jugador puede tener altibajos inesperados: "Va a tener días buenos y, de repente, puede volver a sentir molestias. Eso fue lo que pasó anoche".

Con Polanco limitado como bateador designado, jugadores como Mark Vientos y Jared Young han visto acción en la primera base. Sin embargo, su ausencia total en la alineación ha permitido que Brett Baty ocupe la inicial, mientras Vientos se desempeña como designado en el segundo partido de la serie de cuatro juegos en San Francisco.

En lo que va de temporada, Polanco ha pegado 4 hits en 23 turnos a lo largo de seis partidos.