Por molestias en la pantorrilla derecha, Juan Soto se someterá a una resonancia magnética este sábado
El examen se realizará debido a que el jardinero se habría lastimado corriendo las bases en la primera entrada del partido del viernes ante San Francisco
El patrullero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, será sometido este sábado a una resonancia magnética luego de que tuviera que retirarse del partido del viernes ante los Gigantes por molestias en la pantorrilla derecha, mientras corría las bases.
La situación se dio cuando Soto, que había pegado de hit para llegar a la primera base, se desplazó hacia tercera en un batazo de Bo Bichette.
Después de que Soto fuera eliminado en el plato tras un batazo de doble jugada de Brett Baty, el mánager Carlos Mendoza no quiso arriesgarse con una de sus estrellas y envió a Tyrone Taylor al jardín izquierdo para la parte baja de la primera entrada. "
Obviamente, siempre hay preocupación cuando se envía a un jugador a hacerse una resonancia magnética, y esas zonas, la pantorrilla, pueden ser delicadas", dijo Mendoza.
"Así que solo nos queda esperar". Soto, quien había abandonado el Oracle Park antes de que los periodistas entraran al vestuario después del partido, salió de un partido de 2022 con Washington tras lesionarse la pantorrilla izquierda. Fue titular en el siguiente partido.
Lo quieren de vuelta
En el vestuario, nadie quería especular sobre la posibilidad de jugar sin Soto, uno de los mejores jugadores completos del béisbol y uno de los pocos Mets que comenzó el año en racha (11 de 31 con un jonrón).
- "Nunca quieres perder a un jugador así", dijo el segunda base Marcus Semien. "Aún no sé qué tan grave es, pero sé que trabaja muchísimo y que se recuperará lo antes posible".
Semien fue uno de los dos bateadores destacados de los Mets, quienes le anotaron cinco carreras en cuatro entradas a uno de sus excompañeros, el lanzador derecho Tyler Mahle. Continuaron su racha anotadora contra el bullpen de los Giants.