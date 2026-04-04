Juan Soto tiene una leve distensión en la pantorrilla derecha y dice que será evaluado día a día

Juan Soto de los New York Mets, corre durante el partido contra los Pittsburgh Pirates en el Citi Field el 29 de marzo de 2026 en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. ( ISHIKA SAMANT/GETTY IMAGES/AFP )

El jardinero izquierdo dominicano Juan Soto presenta una leve distensión en la pantorrilla derecha, según confirmó el propio jugador tras someterse a una resonancia magnética antes del partido del sábado frente a los San Francisco Giants.

"Por ahora es solo una pequeña distensión. Vamos a ir día a día y ver cómo se siente. No se ha tomado ninguna decisión todavía", explicó Soto, quien indicó que evaluarán su evolución en los próximos días.

El quisqueyano abandonó el partido del viernes, una victoria 10-3 de los Mets, tras sentir molestias mientras corría entre segunda y tercera base. Fue reemplazado en la primera entrada por Tyrone Taylor.

Sintió rigidez

"Cuando pisé la segunda base y estaba a mitad de camino hacia tercera, sentí una rigidez en la pantorrilla. Traté de estirar, pero se fue poniendo cada vez más tensa", relató Soto, quien previamente había conectado sencillo y avanzó hasta tercera tras un hit impulsador.

El jugador de 27 años se mostró optimista pese al diagnóstico y aseguró que seguirá tratamiento médico mientras evalúan su condición física. "Vamos a hacer pruebas con los entrenadores, ver cuánta fuerza tengo. No creo que vaya a correr todavía, pero veremos hasta dónde puedo exigirme", agregó.

Soto indicó que su disponibilidad se definirá día a día. "Vamos a ver cómo termino hoy antes del juego y luego cómo amanezco mañana", dijo.

A pesar del contratiempo, el patrullero criollo ha tenido un sólido inicio de temporada, bateando para .355/.412/.516 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en ocho juegos.

"Las lesiones nunca son buenas. Es frustrante porque uno quiere estar ahí ayudando al equipo, pero son cosas que pasan. Hay que seguir adelante", concluyó.