Justin Verlander es colocado en lista de lesionados y se pierde su esperado regreso a Detroit

El abridor Justin Verlander de los Detroit Tigers lanza contra los Arizona Diamondbacks durante la primera entrada del partido inaugural en casa en el Chase Field el 30 de marzo de 2026 en Phoenix, Arizona. ( CHRIS CODUTO/GETTY IMAGES/AFP )

El lanzador derecho de 43 años, quien iba a subir al montículo en Comerica Park por primera vez desde su regreso a los Tigres de Detroit, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por inflamación de la cadera izquierda el sábado (con efecto retroactivo al 1 de abril).

El lanzador derecho Keider Montero fue llamado de Triple-A Toledo y se espera que abra el último partido de la serie de Detroit contra los Cardinals.

Verlander hizo su debut de temporada el lunes contra los Diamondbacks en Arizona, permitiendo cinco carreras en 3.2 entradas difíciles.

Así llegó al 2026

Justin Verlander vivió una temporada 2025 de marcados contrastes tras unirse a los San Francisco Giants con un contrato de un año y $15 millones.

A sus 42 años, el futuro miembro del Salón de la Fama tuvo un inicio históricamente difícil al registrar un récord de 0-8 en sus primeras 16 aperturas, convirtiéndose en el primer lanzador en la historia de la franquicia en comenzar una campaña con tantas salidas sin obtener una victoria.

Durante esa primera mitad, su efectividad se situó en un preocupante 4.70, viéndose además afectado por una inflamación en el músculo pectoral que lo llevó a la lista de lesionados a finales de mayo.

Sin embargo, Verlander logró una notable recuperación en la segunda mitad del año tras realizar ajustes mecánicos, logrando su primer triunfo el 23 de julio ante Atlanta.

Desde esa fecha, registró una sólida efectividad de 2.60 en sus últimas 13 aperturas, incluyendo una racha dominante de cuatro salidas entre agosto y septiembre donde permitió una carrera o menos.

Terminó el 2025 con un balance de 4 victorias y 11 derrotas, una efectividad total de 3.85, 137 ponches y 152 entradas lanzadas, cifras que le permitieron alcanzar los 3,553 ponches de por vida y asegurar un contrato de $13 millones para regresar a los Detroit Tigers en 2026.