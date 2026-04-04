Luis Gil hará su debut ese próximo viernes 10 ante Tampa Bay

Luis Gil, lanzador dominicano de los Yankees de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

De acuerdo con reportes cercanos al equipo, Luis Gil hará su debut esta temporada con Nueva York este viernes 10 contra los Tampa Bay Ray, tras comenzar en las ligas menores para ponerse a punto.

El pitcher de 27 años ha mostrado destellos de brillantez en su corta carrera, pero para los Yankees ha sido difícil confiar en él para dejarlo estable en la rotación.

Gil, quien deslumbró en 2024 al coronarse como el Novato del Año de la Liga Americana, ha enfrentado un inicio de temporada 2026 atípico.

A pesar de una brillante última salida en la pretemporada contra los Baltimore Orioles el 20 de marzo, donde lanzó cinco entradas en blanco con siete ponches y recuperó su velocidad característica de 96-98 mph, el lanzador dominicano no logró asegurar un puesto en el roster del Día Inaugural.

Esa decisión, según el manager Aaron Boone, no se debió a una falta de talento, sino a un calendario con cuatro días de descanso en las primeras dos semanas, lo que permitió a los Yankees optar por una rotación temporal de solo cuatro abridores compuesta por Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers.

El derecho criollo ha tenido que lidiar con la inconsistencia tras una temporada 2025 marcada por las lesiones.

No repetir el 2025

El año pasado, Gil se perdió los primeros cuatro meses de acción debido a una distensión en el dorsal ancho (lat strain), regresó en agosto y registró una efectividad de 3.32 en apenas 11 aperturas.

Aunque sus números generales fueron decentes, su control fue una preocupación constante, otorgando 33 bases por bolas en solo 57 entradas lanzadas y viendo una disminución en su tasa de ponches en comparación con su campaña de debut.

Esta falta de ritmo sostenido fue uno de los factores que llevó a los Yankees a enviarlo a las ligas menores para garantizar que mantuviera su rutina de abridor.