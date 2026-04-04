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Mookie Betts
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Alarma en los Dodgers: Mookie Betts abandona el encuentro del sábado por molestias físicas

Una dolencia en la espalda baja retira prematuramente a la estrella de Los Ángeles

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    Alarma en los Dodgers: Mookie Betts abandona el encuentro del sábado por molestias físicas
    Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles batea un sencillo en un partido de la Serie Mundial pasada. (ARCHIVO/ AFP)

    El campocorto Mookie Betts fue sustituido en el campo en la parte baja de la primera entrada del partido de los Dodgers contra los Nacionales el sábado por la tarde.

    El equipo anunció que Betts fue retirado debido a un dolor en la parte baja de la espalda derecha. Betts recibió una base por bolas en su única aparición al plato contra el lanzador derecho de los Nacionales, Jake Irvin, y luego anotó desde primera base con un doble de dos carreras de Freddie Freeman en la parte alta de la primera entrada.

    Lo retiraron

    Cuando los Dodgers salieron al campo en la parte baja de la primera entrada, Betts había sido reemplazado en el campocorto por Miguel Rojas.

    Al igual que los demás bateadores de la parte alta del orden, Betts tuvo un comienzo lento al bate, pero venía de una actuación de 6-2 que incluyó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo arriba en el marcador el viernes en el Nationals Park.

    •   Si el dolor en la parte baja de la espalda obliga a Betts a ausentarse por algún tiempo, Rojas y Alex Freeland son las principales opciones en la plantilla activa que podrían ocupar el puesto de campocorto.
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