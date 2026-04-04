Ramón Laureano produce el hit de la victoria para los Padres en Boston

Ramón Laureano llegó a los Padres antes de la fecha límite de cambios, en julio pasado. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Ramón Laureano, el mejor bateador de los San Diego Padres en lo que va de temporada, conectó el hit más importante del equipo hasta ahora al romper un empate en la novena entrada y guiar una victoria 3-2 sobre los Boston Red Sox este sábado en Fenway Park.

Fernando Tatis Jr., quien ya había igualado su marca personal con cuatro ponches, inició la ofensiva con un doble al jardín central con dos outs y dos strikes ante el cerrador cubano Aroldis Chapman. Luego, Laureano conectó el imparable que dio la ventaja definitiva.

Aunque la nueva alineación de los Padres no tuvo una explosión ofensiva, hizo lo suficiente para asegurar el triunfo. San Diego buscará este domingo su primera serie ganada de la temporada.

El nuevo dirigente Craig Stammen continúa evaluando la mejor forma de utilizar su plantilla y así lo dejó claro antes del partido.

Ante el zurdo de Boston Connelly Early, Stammen reorganizó significativamente su alineación. Laureano y Miguel Andújar, ambos bateadores derechos efectivos ante lanzadores zurdos, fueron colocados en el segundo y tercer turno, respectivamente. El zurdo Jackson Merrill no jugó, mientras que Freddy Fermín fue alineado sexto y Ty France séptimo.

Los Padres anotaron sus tres carreras, pero obligaron a Early a trabajar intensamente, necesitando 80 lanzamientos para completar apenas tres entradas.

Dirigente satisfecho

"Me gustó lo que hicimos en el plato. Fuimos pacientes, tomamos boletos y movimos el turno al siguiente bateador. Luego conseguimos hits importantes en momentos clave", dijo Stammen.

Ty France conectó un potente sencillo que impactó la parte alta del "Green Monster". Fermín anotó la primera carrera y remolcó otra con un doble, mientras que Andújar sumó tres imparables.