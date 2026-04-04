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Teoscar Hernández
Teoscar Hernández

A pesar de irse de 4-3 en el juego anterior, Teoscar queda fuera del lineup pare este sábado

Es la primera vez esta temporada que el dirigente Dave Roberts decide sentar a Hernández

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    A pesar de irse de 4-3 en el juego anterior, Teoscar queda fuera del lineup pare este sábado
    Teoscar Hernández en acción con los Dodgers. (FUENTE EXTERNA)

    El jardinero dominicano Teoscar Hernández se queda fuera de la alineación de los Dodgers de Los Ángeles por primera vez esta temporada después de irse de 4-3 con tres carreras anotadas durante la abultada victoria del viernes 13-6 sobre Washington.

    El jugador de 33 años ha registrado apenas un extrabase en los siete partidos que ha disputado su equipo esta temporada, con un promedio de .320 (8-25) y un par de carreras impulsadas.

    Será Alex Call quien ocupe el jardín izquierdo para enfrentar al abridor de los Nationals, Jake Irvin.

    Sus últimos dos inicios

    En su debut con el equipo en 2024, Hernández tuvo un primer mes sólido en el que conectó 5 jonrones y remolcó 17 carreras en sus primeros 28 juegos, cerrando abril con un promedio de bateo de .259 y un OPS de .801.

    Su impacto fue inmediato, destacando especialmente en situaciones con corredores en posición de anotar, lo que lo estableció rápidamente como una pieza clave en el corazón del orden al bate de Los Ángeles.

    En contraste, el inicio de la temporada 2025 fue estadísticamente superior antes de verse interrumpido por una lesión.

    Hernández registró un arranque explosivo al batear para .315 con 9 cuadrangulares y 34 carreras impulsadas en sus primeros 33 juegos.

    Durante este periodo, alcanzó hitos significativos como su jonrón número 200 de por vida (27 de abril) y su doble número 200 (29 de abril), este último durante una jornada de 4 hits y 4 remolcadas contra los Marlins.

    • Sin embargo, esta racha se detuvo el 6 de mayo cuando fue colocado en la lista de lesionados debido a una distensión en la ingle izquierda.
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