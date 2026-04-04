VIDEO | Vladimir Guerrero Jr. inicia su zafra jonronera del 2026 con un batazo de 437 pies

Vladimir Guerrero Jr., empezó con buen pie su temporada jonronera en Las Mayores. ( FUENTE EXTERNA )

Vladimir Guerrero Jr. conectó su primer jonrón de la temporada 2026 en la derrota de Toronto 6-3 a manos de los White Sox este sábado.

El jonrón de dos carreras de Guerrero Jr fue un batazo de 437 pies hacia el left-center field en la parte alta de la sexta entrada, que salió del bate a 108.5 mph le dio brevemente la ventaja a los Blue Jays 2-1. Pero en esa misma entrada, los Medias Blancas empataron y Munetaka Murakami la sacó con uno abordo para poner en ventaja a Chicago que terminó luego ganando el partido.

Guerrero Jr. terminó el juego con de 4-1 con una anotada y dos carreras impulsadas, además de tomar una base por bolas.

El japonés récord

El primer jonrón de Munetaka Murakami en Chicago fue decisivo, transformando una desventaja en ventaja.

El fenómeno japonés selló su nombre en la historia al convertirse en el jugador nacido en Japón que menos juegos ha necesitado para alcanzar cuatro cuadrangulares en MLB, superando marcas previas de figuras como Shohei Ohtani o Hideki Matsui.

El batazo, un sinker de 1-0 del zurdo Brendon Little, viajó 431 pies hacia el jardín central con una velocidad de salida de 111.1 mph. Este fue el cuarto jonrón de Murakami y su séptima carrera impulsada, sumando tres en el encuentro, incluyendo un elevado de sacrificio en la primera entrada.

El camino hacia el récord comenzó con fuerza durante la serie inaugural: sus dos primeros cuadrangulares llegaron en días consecutivos, el 27 y 28 de marzo, en la visita de los White Sox al Angel Stadium en Anaheim.

Murakami demostró su capacidad para batear hacia todas las bandas, silenciando dudas sobre su adaptación inmediata al pitcheo de la MLB. El tercer vuelacercas de su cuenta personal ocurrió el pasado 1 de abril en el Kauffman Stadium frente a los Reales de Kansas City.

El antesalista conectó un slider colgado que aterrizó en las fuentes del jardín derecho, consolidando un inicio histórico que presagiaba la actuación del sábado en Chicago.