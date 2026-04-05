Machado dispara su jonrón 370 de por vida en día productivo para dominicanos

Manny Machado disparó su primer cuadrangular de la temporada y remolcó tres carreras en la victoria 8-6 de los Padres de San Diego sobre los Medias Rojas de Boston.

Es su cuadrangular 370 de por vida y quiebra un empate con Freddie Freeman, Todd Helton y Ralph Kiner. En la lista de los dominicanos, su próxima meta es Aramis Ramírez (386). Con sus tres empujadas empata con Roy Sievers 1,147 en el puesto 194 en la lista histórica. Machado bateó de 4-2, anotó dos y empujó tres con un ponche.

Fernando Tatis Jr. bateó de 3-1, anotó una y empujó otra y Miguel Andújar se fue en blanco en tres turnos, un boleto y fue ponchado dos veces.

Dodgers 8-6 Nats

Teoscar Hernández disparó su primer jonrón de la temporada en el triunfo 8-6 de los Dodgers de Los Angeles sobre los Nacionales de Washington. Fue un jonrón solitario.

Brewers 8-5 Reales

Gary Sánchez bateó su tercer cuadrangular de la campaña para colaborar con el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee ocho carreras por cinco sobre los Reales de Kansas City.

Sánchez se fue de 3-1, una anotada y dos remolcadas. Su compatriota Abner Uribe lanzó un tercio de entrada de dos hits y una carrera. Por los Reales, Starling Marte bateó de 4-1, con una anotada y el nativo de Tenares, Staven Cruz tiró una entrada completa de dos boletos y un ponche.

Rays 4-1 Mellizos

Junior Caminero abrió su senda jonronera al conectar su primero ayer en el triunfo cuatro carreras por una de los Rays de Tampa sobre los Mellizos de Minnesota.

El palo de Caminero fue un solitario. Bateó de 4-1, una anotada y dos remolcadas.

Rojos 2-1 Vigilantes

Elly de la Cruz se fue de 5-2, anotó una carrera y remolcó otra para apoyar el cerrado triunfo de los Rojos de Cincinnati dos carreras por una sobre los Vigilantes de Texas.

Noelvi Marte se fue de 2-1. Por los Vigilantes Ezequiel Durán se fue de 2-0.

Mets 5-2 Gigantes

Huáscar Brazobán entró a lanzar por el japonés Kodei Senga y con su labor de una entrada y un tercio consiguió llevarse el triunfo para unos Mets que ganaron cinco carreras por dos a los Gigantes de San Francisco. Brazobán (1-0) tiró de forma perfecta.

Por los Gigantes, Rafael Devers, de 3-1, una empujada. Willy Adames falló en cuatro turnos y se ponchó una vez. Jerar Encarnación bateó de 3-1.