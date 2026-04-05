Juan Soto será evaluado el martes para confirmar si los Mets lo colocarán en la lista de lesionados

Juan Soto #22 de los Mets de Nueva York celebra con sus compañeros en el banquillo tras anotar una carrera contra los Gigantes de San Francisco en la parte alta de la primera entrada en el Oracle Park el 2 de abril de 2026 en San Francisco, California. ( THEARON W. HENDERSON/GETTY IMAGES/AFP )

El jardinero dominicano Juan Soto será evaluado el martes para que a partir de los resultados de nuevos estudios, se determine si necesitará ser colocado en la lista lesionados, de acuerdo con un reporte de Mike Puma del New York Post.

El equipo decidió no incluir a Soto para el juego de este domingo que cierra la serie de tres partidos contra los Gigantes de San Francisco.

Soto dijo el sábado que una resonancia magnética reveló una distensión leve en la pantorrilla y que está evaluando la lesión que sufrió mientras corría las bases durante la victoria del equipo el viernes, y que por el momento será observada día a día.

El patrullero criollo permaneció en la lista de jugadores activos el sábado, lo que le daba tiempo a él y a los directivos del equipo para determinar si será necesario incluirlo en la lista de lesionados.

Momento de la lesión

"Cuando pisé la segunda base y estaba a mitad de camino hacia tercera, sentí una rigidez en la pantorrilla. Traté de estirar, pero se fue poniendo cada vez más tensa", relató Soto, quien previamente había conectado sencillo en su primer turno del juego y avanzó hasta tercera.

El jugador de 27 años se mostró optimista pese al diagnóstico y aseguró que seguirá tratamiento médico mientras evalúan su condición física. "Vamos a hacer pruebas con los entrenadores, ver cuánta fuerza tengo. No creo que vaya a correr todavía, pero veremos hasta dónde puedo exigirme", agregó el sábado cuando conoció los resultados de la resonancia.