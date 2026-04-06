El lanzador Hunter Brown es colocado en lista de lesionados por un esguince en el hombro derecho

Hunter Brown en acción durante su debut en 2026. ( ARCHIVO/ AFP )

Los Houston Astros colocaron a su principal lanzador abridor, Hunter Brown, en la lista de lesionados de 15 días debido a un esguince en el hombro derecho. El equipo anunció la decisión el domingo.

Brown, de 27 años, permitió solo una carrera en sus dos primeras aperturas de esta temporada. Registró 17 ponches en 10.2 entradas, con cinco hits permitidos y seis bases por bolas.

El mánager de los Astros, Joe Espada, dijo a los reporteros que Brown sintió algo extraño durante su rutina de lanzamientos entre aperturas el viernes. Se sometió a estudios de imagen y luego fue enviado de regreso a Houston para ser evaluado por los médicos del equipo.

Los Astros terminan una serie de tres juegos en Sacramento contra los Oakland Athletics antes de continuar su gira con tres juegos en Colorado y cuatro en Seattle.

Brown lanzó por última vez el martes, permitiendo una carrera y un hit, con ocho ponches en seis entradas frente a los Boston Red Sox. Estaba programado para enfrentar a los Colorado Rockies el lunes.

Actuación en 2026

En el Día Inaugural, Brown realizó 102 lanzamientos en 4.2 entradas contra los Los Ángeles Angels, lo que podría considerarse una carga de trabajo elevada para la primera apertura de la temporada. Espada lo retiró después de 78 lanzamientos frente a Boston.

Brown terminó tercero en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Americana la temporada pasada y tuvo una efectividad de 2.43 con 206 ponches en un máximo personal de 185 1/3 entradas.