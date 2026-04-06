En Triple A, Luis Gil permite tres carreras en cuatro entradas

El lanzador criollo Luis Gil permitió tres carreras y cuatro hits en 4.2 entradas con el equipo de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre este domingo.

Gil también otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a seis, y solo lanzó 47 de sus 90 lanzamientos en la zona de strike.

El control siempre ha sido un problema para Gil, y parece que aún persiste.

De acuerdo con un anuncio hecho por los Yankees la pasada semana, Gil se incorporará a la rotación el viernes contra los Tampa Bay Rays.

Superar el 2025

El año pasado, Gil se perdió los primeros cuatro meses de acción debido a una distensión en el dorsal ancho (lat strain), regresó en agosto y registró una efectividad de 3.32 en apenas 11 aperturas.

Aunque sus números generales fueron decentes, su control fue una preocupación constante, otorgando 33 bases por bolas en solo 57 entradas lanzadas y viendo una disminución en su tasa de ponches en comparación con su campaña de debut.

Esta falta de ritmo sostenido fue uno de los factores que llevó a los Yankees a enviarlo a las ligas menores para garantizar que mantuviera su rutina de abridor.