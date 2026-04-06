José Ramírez romperá este lunes el récord de más partidos jugados en la historia de Cleveland

José Ramírez de los Cleveland Guardians conecta un sencillo durante la cuarta entrada del partido inaugural en casa contra los Chicago Cubs en el Progressive Field el 3 de abril de 2026, en Cleveland, Ohio. ( JASON MILLER/GETTY IMAGES/AFP )

Si a José Ramírez se le pregunta sobre récords de bateo o su reciente ascenso en las listas históricas de los Guardians en cualquiera de sus doce categorías diferentes, por lo general se encogerá de hombros y desviará la conversación hacia la victoria, hacia sus compañeros o hacia cualquier cosa que no sea él mismo.

Pero este lunes, será diferente.

Cuando Ramírez corra hacia su posición habitual en la tercera base del Progressive Field este lunes a las 6:10 p.m. contra Kansas City, superará a Terry Turner como el pelotero con la mayor cantidad de juegos jugados en la historia de la franquicia de Cleveland.

El juego se hará oficial tras la parte alta de la quinta entrada, y el nuevo récord que Ramírez establezca en cada partido posterior podría considerarse, con el tiempo, como inalcanzable.

Ramírez igualó los 1,619 juegos de Turner en el segundo encuentro de la doble cartelera del domingo contra los Cubs. Es una marca que se ha mantenido vigente por más de un siglo. Y para un jugador que rara vez se detiene en sus propios logros, este se siente un poco distinto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/al-horford-era-el-mejor-de-rd-jose-ramirez-no-fd7caf45-0b17cae2.jpg José Rmírez mientras conecta un batazo en un partiido de MLB. (FUENTE EXTERNA)

"Creo que, entre todos los récords, siento que este es uno de los más importantes porque representa lo que quería hacer con este equipo", dijo Ramírez al finalizar la doble cartelera a través del intérprete de los Guardians, Agustín Rivero.

"Gracias a Dios por mantenerme sano y poder jugar como lo he hecho. Pero creo que mi meta final era poder jugar aquí todo el tiempo que pudiera y ser parte de esos récords que están ocurriendo ahora".

Ramírez siente que este es un tributo a Cleveland, la franquicia que lo firmó en 2009 a los 17 años por un bono de US$ 50 mil.

José Ramírez en los récords ofensivos de Cleveland Categoría ofensiva Total de por vida Lugar histórico Líder histórico Hits 1,674 7.º Nap Lajoie (2,047) Carreras anotadas (R) 1,003 3.º Earl Averill (1,154) Jonrones (HR) 286 2.º Jim Thome (337) Carreras impulsadas (RBI) 954 2.º Earl Averill (1,084) Dobles (2B) 400 3.º Tris Speaker (486) Triples (3B) 43 Top 10 Tris Speaker (108) Bases robadas (SB) 289 2.º Kenny Lofton (452) Bases totales (TB) 3,018 2.º Earl Averill (3,200) Extrabases (XBH) 726 1.º Récord de franquicia WAR ofensivo (posición) 57.6 4.º Nap Lajoie (80.7)

Marca de cien años

La marca de Turner de 1,619 juegos, establecida entre 1904 y 1918, ha perdurado a través de generaciones de béisbol. Ramírez, quien debutó a los 20 años el 1 de septiembre de 2013, la superará habiendo vestido un solo uniforme.

Incluso el propio Turner jugó para otros dos equipos: Pittsburgh antes de unirse a Cleveland, y los Atléticos de Filadelfia en su última temporada en las Mayores.

Pero en una era donde las estrellas rara vez permanecen en un solo lugar, el tiempo suficiente para perseguir tales récords, Ramírez tomó la decisión deliberada de hacer exactamente eso.

"Se siente muy bien", dijo Ramírez. "Siento que esa fue la decisión definitiva que tomé una vez que firmé... simplemente quedarme toda mi carrera aquí y poder romper no solo esos récords, sino cualquier cosa que se convierta en algo significativo para esta organización".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/el-no-de-ramirez-deja-la-antesala-en-manos-de-machado-y-caminero-a1e5f853-cd6ce9c7.jpg José Ramírez es considerado por muchos, el mejor pelotero dominicano en las Grandes Ligas. (ARCHIVO/ AFP)

Lugar en la historia

Estadísticamente, el lugar de Ramírez en la historia de la franquicia ha estado asegurado desde hace mucho tiempo.

Ya ocupa los primeros puestos en casi todas las categorías principales: es primero en extrabases y apariciones totales en el plato, segundo en jonrones y carreras impulsadas, y está entre los líderes en dobles, bases robadas y carreras anotadas.

Pero el récord de juegos jugados es diferente. Se trata menos de un momento de esplendor y más de presencia. Significa que Ramírez se presenta día tras día, año tras año, y en muchos sentidos es un reflejo de su propia identidad.