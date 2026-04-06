Alarma en el Citi Field: Juan Soto va a la lista de lesionados por 10 días

Juan Soto es felicitado por sus compañeros al llegar al dugout de los Mets. ( THEARON W. HENDERSON/GETTY IMAGES/AFP )

La luna de miel entre Juan Soto y los Mets de Nueva York puede que haya sufrido su primer revés significativo.

El club anunció este lunes que el patrullero dominicano ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla derecha, una noticia que cae como un balde de agua fría en Queens justo cuando el equipo empezaba a encontrar su ritmo competitivo.

El incidente ocurrió durante la victoria del viernes pasado contra los Gigantes de San Francisco. Soto, conocido por su agresividad inteligente en las almohadillas, sintió la molestia mientras corría las bases.

Aunque inicialmente el cuerpo técnico lo catalogó como "día a día" tras someterlo a una resonancia magnética el sábado, la persistencia del dolor obligó a la gerencia a tomar una decisión conservadora. La medida es retroactiva al sábado, lo que significa que el dominicano podría ser elegible para regresar en poco menos de dos semanas si su evolución es favorable.

El tiempo estimado de recuperación para este tipo de dolencias suele oscilar entre las dos y tres semanas.

La baja de Soto es particularmente dolorosa debido al estado de gracia en el que se encontraba. En apenas ocho juegos, el cuatro veces All-Star estaba justificando cada centavo de su histórico contrato, registrando un promedio de .355, un cuadrangular y un OPS de .928.

Su capacidad para negociar boletos y desgastar a los abridores rivales era el motor de una ofensiva que tiene a los Mets con un récord de 6-4 y una racha de tres victorias consecutivas.

El movimiento de piezas

Para llenar la vacante en el roster activo, los Mets han convocado al infielder dominicano Ronny Mauricio. Aunque Mauricio aporta versatilidad y un bate con poder, el mánager se enfrenta ahora al rompecabezas de reestructurar la parte alta de la alineación sin su principal referencia ofensiva.

Los Mets tienen descanso este lunes, una pausa necesaria para reorganizar sus filas antes de recibir a los Diamondbacks de Arizona el martes.

En una división tan competitiva como el Este de la Nacional, la ausencia de Soto pondrá a prueba la profundidad del roster y la capacidad de las otras figuras del equipo para cargar con el peso ofensivo en lo que se espera sea una ausencia de al menos quince días.