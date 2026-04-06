Durante casi medio siglo, Errol Segal convirtió la compra de boletos de los Dodgers de Los Ángeles en un ritual habitual.

Año tras año, sin importar los cambios en el equipo, en el estadio o en la tecnología, este aficionado ha mantenido una tradición que va más allá del simple acceso a un juego de pelota, su bajo nivel tecnológico no le permite adaptarse a la era digital que vivimos en la actualidad y sus accesos para ver al equipo de su vida enfrentan un obstáculo difícil de afrontar para él.

¿Qué implica la eliminación del boleto físico para los aficionados?

Segal asegura que, a lo largo de décadas, siempre pudo solicitar e incluso pagar sumas significativas —en ocasiones hasta 600 dólares— para obtener versiones impresas de sus boletos.

No obstante, esta temporada, la organización de los Dodgers se ha negado a procesar su solicitud, alineándose con una política cada vez más extendida en el deporte profesional: la eliminación del boleto físico en favor de sistemas completamente digitales.

La decisión no solo afecta a Segal, sino que refleja una tendencia creciente en las Grandes Ligas y otras ligas deportivas, donde la digitalización busca optimizar la seguridad, reducir costos operativos y agilizar el acceso a los estadios.

Impacto de la digitalización en la experiencia de los seguidores de los Dodgers

Equipos como los Dodgers han adoptado plataformas móviles como método exclusivo de entrada, dejando atrás prácticas tradicionales que durante décadas formaron parte de la experiencia del fanático, aunque el propio Segal fue a boletería a comprar las entradas para un partido individual y le entregaron sus boletos físicos.

Este caso, pone sobre la mesa una discusión más profunda: ¿hasta qué punto deben las organizaciones deportivas priorizar la modernización sin considerar a sus seguidores más leales y entrados en edad?

Para aficionados de larga data, como él, el boleto físico no es solo un pase de entrada, sino un objeto de valor emocional, un archivo personal de momentos vividos en las gradas.

Mientras los Dodgers avanzan hacia un modelo completamente digital, historias como la de Errol Segal sirven como recordatorio de que el béisbol —y el deporte en general— no solo se juega en el terreno, sino también en la memoria de quienes lo han acompañado durante generaciones.