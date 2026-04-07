Brayan Bello permite cuatro carreras en tres innings y la crisis de Boston no parece tener fin

Brayan Bello tuvo otra desastrosa salida en su segunda apertura. ( FUENTE EXTERNA )

La crisis de los Medias Rojas de Boston parece no tener fin, y este lunes, el dominicano Brayan Bello volvió a ser protagonista de una jornada gris en el Fenway Park.

Milwaukee aprovechó las vacilaciones del abridor quisqueyano y los errores defensivos para llevarse el triunfo 8-6, hundiendo a Boston en su octava derrota en los últimos nueve compromisos.

Bello, llamado a ser una pieza clave en la rotación, sigue sin encontrar el ritmo en este inicio de temporada. El derecho no pudo completar los cinco episodios por segunda apertura consecutiva, registrando una labor de apenas 3.1 entradas en las que permitió cuatro carreras (tres limpias).

Esta actuación se suma a su difícil debut en Houston, dejando una estela de dudas sobre su dominio actual en la lomita.

Falló la defensa

El encuentro se mantuvo en un constante estira y encoge, pero la defensa de los Medias Rojas no ayudó a su causa.

En una inusual cuarta entrada, los Cerveceros fabricaron cuatro anotaciones sin sacar la pelota del cuadro, capitalizando tres sencillos internos, tres boletos y un costoso error del antesalista Caleb Durbin.

Por los Medias Rojas, el venezolano Willson Contreras fue el motor ofensivo al irse para la calle y embasarse en cinco ocasiones.

Sin embargo, su esfuerzo fue opacado por la falta de relevo efectivo en el octavo inning, cuando Garrett Mitchell conectó el sencillo remolcador que rompió el empate ante los envíos de Garrett Whitlock (0-1).

Christian Yelich lideró el ataque de los encendidos Cerveceros (8-2) con tres imparables, mientras que Aaron Ashby (3-0) se acreditó la victoria. Angel Zerpa cerró el noveno para llevarse su primer salvamento profesional.

Con este resultado, Boston cae a un preocupante récord de 2-8, con un Brayan Bello que urge de ajustes inmediatos para detener la hemorragia de carreras que ha permitido en sus primeras dos salidas del año.