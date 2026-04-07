Cleveland sube al prospecto dominicano Juan Brito

El prospecto Juan Brito durante un partido de las ligas menores con Cleveland. ( FUENTE EXTERNA )

Los Guardianes de Cleveland anunciaron este martes que llamaron desde las ligas menores al prospecto dominicano de 24 años, Juan Brito.

Brito pegó 11 hits en 35 turnos al bate (.314) en Triple-A esta temporada con cinco dobles, cinco carreras anotadas y cuatro carreras impulsadas.

Las lesiones lo limitaron a solo 31 juegos en ligas menores el año pasado, pero bateó .256/.365/.443 con 21 jonrones y 13 bases robadas en 144 juegos en Triple-A en 2024. Brito pertenece a Cleveland, tras haber sido cambiado por los Rockies de Colorado a finales de 2022.

Cuando sea incluído en la alineación, Brito hará su debut en las Grandes Ligas.

Sus condiciones

Es considerado uno de los mejores prospectos de la organización debido a su habilidad como bateador ambidextro y su disciplina en el plato, lo que le ha mostrado desde Clase-A hasta Triple-A Columbus, en la que ha dejado ver su versatilidad defensiva jugando en la segunda base, el campocorto y la antesala.

En la temporada 2025, enfrentó desafíos debido a las lesiones, incluyendo una cirugía en el pulgar que lo limitó a pocos juegos, pero ha mostrado una notable recuperación a inicios de 2026. Su capacidad para poner la bola en juego y su creciente polivalencia en el terreno, son detalles a tener en cuenta.

Durante la pasada temporada de Lidom, Brito vio acción en 20 partidos con los Toros del Este y bateó para .190 (de 63-12), con un doble, un jonrón y tres empujadas.