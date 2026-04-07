El dirigente de los Mets explica la situación de salud de Juan Soto

Juan Soto se perderá la mayor cantidad de partidos desde que llegó a la MLB. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto fue incluido en la lista de lesionados el lunes, con efecto retroactivo al sábado, debido a la leve distensión en la pantorrilla que sufrió el viernes pasado contra los Giants en San Francisco.

El dirigente Carlos Mendoza explicó que la decisión se tomó prácticamente el domingo y que Soto la aceptó sin problema. Si bien Soto podría haber jugado pronto y evitado la lista de lesionados, Mendoza dijo que el equipo "prefirió ser precavido".

"He estado diciendo que estas lesiones en la pantorrilla son delicadas", explicó Mendoza. "No tiene sentido seguir evaluando día a día y sometiéndolo a una serie de ejercicios para decidir si estará disponible o no.

"Simplemente decidimos tomarnos nuestro tiempo antes de someterlo a una serie de pruebas que requieren que cumpla con todos los requisitos, ¿no?". "Denle tiempo, y lo recuperaremos cuando podamos".

El martes se cumplieron cuatro días desde la lesión de Soto, y podrá regresar de la lista de lesionados en una semana, el martes 14 de abril.

Cuando los Mets anunciaron su ingreso a la lista de lesionados, señalaron que el tiempo típico de recuperación para este tipo de lesión es de dos a tres semanas.

"Por ahora, solo se trata de tratamiento", dijo Mendoza sobre la rehabilitación de Soto. "Estoy bastante seguro de que hará algunos ejercicios en interiores; no mucha actividad de béisbol hasta que desaparezcan el dolor y la rigidez". Ese es el plan para los próximos días.

Suben a Mauricio

Mauricio fue convocado para reemplazar a Soto en la lista de 26 jugadores, y Mendoza explicó el motivo, señalando que necesitaban otro jugador de cuadro/versátil debido a las molestias menores de Jorge Polanco (tendón de Aquiles) y Brett Baty (pulgar).

Mendoza habló con Mauricio sobre su rol, explicándole al jugador de 25 años que su tiempo de juego regular podría ser limitado mientras esté convocado.

"Aunque su nombre no estará en la alineación titular, tiene un rol bastante importante", dijo Mendoza. "Saliendo del banquillo, bateador zurdo, versátil, defensivo, corredor emergente si es necesario. Pero también hay que entender que su tiempo de juego será limitado". Pero no estamos hablando de un caso como el del año pasado, donde estuvo mucho tiempo en el banquillo.

Mauricio bateó .226/.293/.369 con seis jonrones y seis dobles en 184 apariciones al plato en 61 juegos de Grandes Ligas en 2025.

Tiene un potencial prometedor, pero aún no ha logrado consolidarse en las Grandes Ligas.

Mauricio también se perdió toda la temporada 2024 y el inicio de la 2025 tras someterse a una cirugía de ligamento cruzado anterior por una lesión sufrida jugando en la liga invernal, lo que ralentizó su desarrollo.