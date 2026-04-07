Jeremy Peña liga su segundo juego seguido de dos hits y confirma recuperación

Jeremy Peña de los Astros de Houston ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Jeremy Peña conectó doble y sencillo, en el que fue su segundo juego de dos más hits seguidos, en un partido en el que los Astros cayeron 9-7 ante los Rockies de Colorado el lunes por la noche.

En sus primeros 6 juegos oficiales de la campaña regular, Peña registra un promedio de bateo de .296, producto de 8 imparables en 27 turnos al bate, incluyendo 4 dobles, 4 carreras anotadas y una base robada.

El campocorto dominicano, quien debutó esta temporada el 27 de marzo tras perderse el Opening Day, ha mostrado una notable consistencia reciente, destacando su actuación del 4 de abril ante Oakland donde conectó 2 dobles y negoció un boleto.

Su desempeño actual mantiene un sólido OPS de .789 y un porcentaje de embasado (OBP) de .345, reafirmando por qué el mánager Joe Espada lo ve en condiciones de recuperar su forma.

El miércoles 4 de marzo, El shortstop criollo se lastimó la punta del dedo anular de su mano derecha en el primer partido del equipo dominicano del Clásico Mundial en su exhibición contra Detroit en Santo Domingo.

Noche de Johnston

Troy Johnston conectó un jonrón solitario, además de un doble y un sencillo, y los Rockies aprovecharon una explosiva quinta entrada de ocho carreras para imponerse. Edouard Julien, TJ Rumfield y Willi Castro también brillaron con múltiples imparables, en un ataque ofensivo que totalizó 12 hits.

Julien pegó un sencillo de dos carreras en la quinta entrada que inició el rally ofensivo. Rumfield añadió un triple de dos carreras —el primero de su carrera— durante ese mismo episodio. Desde su debut en las Grandes Ligas el 27 de marzo, ha logrado embasarse en todos los juegos excepto uno.

Johnston agregó una carrera de seguro con un jonrón de 407 pies en la sexta entrada.

Ryan Feltner (1-0) permitió siete hits y cuatro carreras limpias en 5 1/3 entradas para llevarse la victoria, mientras que Juan Mejía consiguió su primer salvamento de la temporada tras lanzar 1 2/3 entradas sin permitir hits.

Por los Astros, los lanzadores Cody Bolton y Ryan Weiss (0-1) se combinaron para permitir 11 hits y ocho carreras.

Carlos Correa conectó un doble productor y Christian Walker lo remolcó con un sencillo en la primera entrada, dándole ventaja temprana a Houston. Cam Smith también aportó con un jonrón solitario de 462 pies en la cuarta.

Houston intentó reaccionar en la séptima y octava entradas con carreras impulsadas de José Altuve, Joey Loperfido y Yainer Díaz, pero la remontada se quedó corta.