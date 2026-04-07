Jhoan Durán logra su cuarto salvamento y Filadeldia hunde más a los Gigantes

La crisis de los Gigantes de San Francisco tocó fondo este lunes al desperdiciar una ventaja de cuatro carreras y caer 6-4 ante los Filis de Filadelfia.

Los Giants, que ahora ostenta una foja de 3-8, atraviesa su peor inicio de campaña en los últimos siete años, igualando marcas negativas que la franquicia no veía desde su mudanza a la costa oeste en 1958.

El colapso defensivo y del relevo de San Francisco permitió que los Filis fabricaran un racimo decisivo en la séptima entrada.

Bryce Harper niveló las acciones con un sencillo de dos vueltas, preparando el escenario para que Alec Bohm conectara el doblete remolcador de la ventaja.

La victoria fue a la cuenta de Jonathan Bowlan (1-0), mientras que el relevista Ryan Borucki (0-1) cargó con el revés al no poder contener la rebelión de los visitantes.

Sucumbieron

A pesar de que los Gigantes tomaron el control temprano gracias a un triple impulsador de dos carreras de Matt Chapman y la ofensiva de Heliot Ramos y Luis Arráez, el equipo no pudo capitalizar la sólida apertura de Adrian Houser.

Por Filadelfia, el prospecto de 22 años Andrew Painter permitió cuatro anotaciones en cuatro episodios, pero el bullpen de los Filis cerró el grifo, culminando con el cuarto salvamento de la temporada para el dominicano Jhoan Durán, quien retiró el noveno capítulo no sin antes permitir un doble de Willy Adames.

Con esta derrota, San Francisco suma cuatro reveses en línea. El dato estadístico es alarmante: antes de este encuentro, los Gigantes arrastraban una diferencia de carreras negativa de -25, el peor diferencial para la organización en sus primeros 10 juegos desde finales del siglo XIX (1896).

Por los Gigantes, Adames de 4-2, 1 CA, 1 BB; Rafael Devers de 4-0; Jerar Encarnación de 4-1.