Amed Rosario conecta dos jonrones y guía triunfo de los Yankees

Amed Rosario conectó dos cuadrangulares en el triunfo de los Yanquis de Nueva York ( AFP )

Amed Rosario conectó dos cuadrangulares, incluyendo un jonrón de tres carreras que puso a su equipo al frente en la octava entrada, guiando a los New York Yankees a una victoria 5-3 sobre los Oakland Athletics la noche del martes.

Nueva York perdía 3-1 al iniciar la octava entrada y estaba de 12-0 con corredores en base antes de su remontada. Los Yankees redujeron la desventaja con un sencillo remolcador de Giancarlo Stanton que pasó por el campocorto Jacob Wilson, quien dio un mal paso hacia su izquierda.

Rosario conectó su jonrón hacia el jardín izquierdo ante un splitter en cuenta de 0-1 del ex Yankee Mark Leiter Jr. (0-1), logrando así su tercer juego de múltiples cuadrangulares y el primero desde el 31 de agosto de 2021, cuando jugaba para Cleveland.

Rosario también había conectado un jonrón en la segunda entrada en una noche de 43 grados en el Bronx.

Desempeño de los lanzadores y situación de los Atléticos

Fernando Cruz (1-0) ponchó a Lawrence Butler con dos corredores en base para cerrar la octava entrada, y David Bednar lanzó una novena perfecta para su quinto salvamento.

Cam Schlittler permitió sus primeras tres carreras de la temporada, cediendo cinco imparables en cinco entradas con siete ponches y sin otorgar boletos. Un doble productor de dos carreras de Nick Kurtz y un sencillo remolcador de Tyler Soderstrom pusieron a los Atléticos al frente 3-1 en el tercer inning.

Los Atléticos han perdido siete de sus últimos 10 juegos y atraviesan una racha de 3-13 en el Yankee Stadium.

El abridor de Oakland, Aaron Civale, permitió una carrera y dos hits en cinco entradas. Ponchó a seis y otorgó cuatro boletos en un enfrentamiento entre ex lanzadores de la Northeastern University.

Lo próximo

El derecho de los Atléticos, Luis Severino (0-1, 6.48 de efectividad), se enfrentará al derecho de los Yankees, Will Warren (1-0, 2.70), la noche del miércoles.