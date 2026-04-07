Cade Horton se someterá a cirugía en el codo y se pierde el resto de la temporada

El lanzador derecho de los Chicago Cubs, Cade Horton, se someterá a una cirugía en el codo que pondrá fin a su temporada para reparar el ligamento colateral cubital (UCL), anunció el martes el dirigente Craig Counsell, según informó Taylor McGregor de Marquee Sports Network.

¿Cuál es el estado actual de la lesión de Cade Horton?

Horton salió de su apertura del viernes en Cleveland acompañado por un entrenador tras lanzar poco más de una entrada. Fue colocado en la lista de lesionados el domingo con lo que inicialmente el equipo describió como una distensión en el antebrazo derecho.

Una resonancia magnética realizada durante el fin de semana reveló que la lesión era más grave de lo que los Cubs esperaban originalmente, reportó Jesse Rogers de ESPN en ESPN 1000 Chicago más temprano ese martes.

Según informes, Horton se reunió el martes en Dallas con el Dr. Keith Meister para determinar el alcance total de la lesión.

Aún no está claro si Horton necesitará una cirugía completa de Tommy John para reparar el ligamento o si se someterá al procedimiento de refuerzo interno ("internal brace").

Impacto de la lesión en la temporada y trayectoria de Horton

Los tiempos de recuperación varían; algunos lanzadores pueden regresar más rápido con el refuerzo interno, mientras que una reparación completa del UCL puede tomar entre 12 y 18 meses.

Horton ya había sufrido una rotura del UCL anteriormente y se sometió a una cirugía Tommy John durante su año de novato universitario en Oklahoma.

El derecho, de 24 años, fue subcampeón al premio Novato del Año de la Liga Nacional la temporada pasada.

Ayudó a los Cubs a conseguir un puesto de comodín al registrar una efectividad de 2.67 y un WHIP de 1.08, junto con 97 ponches en 118 entradas, aunque se perdió las últimas semanas de la temporada regular y los playoffs debido a una lesión en las costillas.