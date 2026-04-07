José Soriano domina por ocho entradas y mejora a 3-0 en la temporada

José Soriano logró su tercer triunfo de la temporada ante los Bravos de Atlanta este lunes. ( AFP )

José Soriano lanzó ocho entradas dominantes y los Los Angeles Angels contaron con jonrones de Zach Neto y Jo Adell en una victoria 6-2 sobre los Atlanta Braves la noche del lunes.

Neto abrió el juego con un cuadrangular en el primer lanzamiento de Chris Sale, y Soriano (3-0) ponchó a 10 bateadores mientras los Angelinos lograban su tercera victoria consecutiva. El derecho permitió una carrera y tres hits sin otorgar boletos, con 69 de sus 96 lanzamientos en zona de strike.

Soriano toleró un jonrón solitario de Drake Baldwin y un sencillo de Matt Olson en la primera entrada, y luego retiró a 19 bateadores consecutivos antes de que Mike Yastrzemski abriera el octavo inning con un imparable.

Mauricio Dubón conectó un jonrón ante el relevista de los Angelinos Chase Silseth en el noveno. Atlanta colocó dos corredores en base con dos outs antes de que Jordan Romano reemplazara a Silseth y dominara a Yastrzemski con un elevado para conseguir su cuarto salvamento.

Los Ángeles jugó sin su estelar jardinero central Mike Trout, quien salió del partido del domingo ante Seattle tras ser golpeado en la mano izquierda por una recta de 94 mph en la octava entrada.

La mano de Trout se inflamó rápidamente y tuvo dificultades para quitarse el guante de bateo, pero las radiografías fueron negativas y está día a día.

Sale (2-1) llegó al encuentro con marca de 8-0 y efectividad de 1.24 en 11 apariciones de por vida ante los Angelinos, pero Neto castigó el primer lanzamiento del zurdo —una recta de 95 mph— con un jonrón hacia el jardín izquierdo.

Sale retiró a los siguientes nueve bateadores, pero se desmoronó en una cuarta entrada de tres carreras en la que los Angelinos negociaron dos boletos, recibieron dos pelotazos, tuvieron dos corredores forzados en el plato y conectaron una pelota que no salió del cuadro.

Logan O’Hoppe recibió base por bolas y Yoán Moncada fue golpeado por un lanzamiento, ambos con las bases llenas, para producir dos carreras. Bryce Teodosio remolcó otra con un sencillo dentro del cuadro para poner el juego 4-1.

Jorge Soler abrió el quinto con un sencillo, y Adell conectó una recta en el primer pitcheo que viajó 411 pies hacia el jardín izquierdo para un jonrón de dos carreras —su primero de la temporada— y ampliar la ventaja a 6-1.

Próximo partido

Los Bravos enviarán al derecho dominicano Reynaldo López (1-0, 1.64 de efectividad) frente al zurdo de los Angelinos Yusei Kikuchi (0-1, 6.52) el martes por la noche.