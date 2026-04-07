Ronny Mauricio deja en el terreno a Arizona y los Mets ganan en entradas extras

Ronny Mauricio conectó hit para dejar en el terreno a los Arizona Diamondbacks en partido celebrado en el Citi FIeld ( AFP )

Los New York Mets vinieron de atrás y derrotaron 4-3 a los Arizona Diamondbacks en 10 entradas este martes, extendiendo su racha ganadora a cuatro partidos.

El dominicano Ronny Mauricio se convirtió en el héroe de la noche al conectar un sencillo impulsador en la parte baja del décimo inning, remolcando al corredor automático Francisco Lindor con la carrera de la victoria en su primer turno de la temporada.

Desarrollo y resultado del partido entre Mets y Diamondbacks

Mauricio había sido subido al equipo para ocupar el lugar de Juan Soto, quien fue colocado en la lista de lesionados de 10 días.

El encuentro fue muy disputado. Los Mets tomaron ventaja temprano gracias a elevados de sacrificio de Brett Baty y Jared Young, además de una carrera anotada tras un error. Sin embargo, Arizona respondió en el quinto episodio con imparables productores de Adrian Del Castillo y Nolan Arenado para tomar la delantera 3-2.

Los Mets lograron empatar el partido en la octava entrada y forzaron entradas extras, donde finalmente sellaron la victoria.

Desde el montículo, Luke Weaver se llevó el triunfo tras retirar sin problemas la parte alta del décimo inning, mientras que el cerrador derrotado fue Paul Sewald.

Con este resultado, Nueva York mostró capacidad de reacción en los innings finales y continúa en buen momento en el inicio de la temporada.