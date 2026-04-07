Ramírez comienza su asalto a las estadísticas centenarias de Cleveland

José Ramírez acaba de alcanzar su doble 400 y está a 14 cuadrangulares de los 300. ( AFP )

El 29 de enero pasado, antes de oficializarse su baja al Clásico Mundial, en la mesa tras rubricar una extensión de siete temporadas y 175 millones de dólares con los Guardians, José Ramírez dejó claro su vínculo a la ciudad donde opera la empresa para la que comenzó a trabajar siendo menor de edad (17 años) y con la que tiene contrato hasta los 39.

"Siento el mismo orgullo por Cleveland que el que tengo por la República Dominicana", dijo el banilejo. "Soy 50-50, 50 por ciento dominicano y 50 por ciento Cleveland".

El lunes, Ramírez asumió la cabeza como el jugador que más partidos ha disputado con la franquicia que nació en 1896 como Columbus Buckeyes (siempre en Ohio) y con la que han iluminado el universo de la MLB figuras como Jim Thome, Bob Feller, Albert Belle, Manny Ramírez, Omar Vizquel y Lou Boudreau.

Los 1,620 choques del antesalista dejaron atrás Terry Turner y se une a Tony Fernández (1,450 con los Blue Jays) y Luis Castillo (1,128 con los Marlins) como los otros dominicanos que encabezan el histórico de un club del Big Show en partidos disputados.

El de Ramírez es un caso especial en tiempo donde el dinero condiciona como nunca la permanencia o conveniencia a un uniforme aun en un deporte como el béisbol, donde está prohibido hacer público el deseo de salir de un equipo.

David Ortiz agotó 1,953 choques como un Red Sox, Albert Pujols estuvo 1,814 como Cardenal en principio y final de su carrera y Sammy Sosa se vistió como un Cubs en 1,811 encuentros. Pero ninguno disputó toda su carrera en la misma organización donde cuelgan y colgarán sus chaquetas.

Entre los dominicanos

Este curso, Ramírez empató con su complueblano peraviense Mario Soto como el duartiano que más temporadas (14) ha aparecido en las Grandes Ligas con el equipo que lo reclutó de aficionado y le dio la oportunidad de subir al Gran Circo.

Soto es el único entre los quisqueyanos que superaron las 10 campañas en el Gran Circo y que disputó toda su carrera con un equipo, en su caso los Rojos de Cincinnati.

Vladimir Guerrero Jr., que juega su octava campaña con los Blue Jays y tiene contrato por otros 13 con la novena canadiense, se apunta como candidato para ir tras Ramírez. Guerrero Jr. puede jugar 21 campañas para cuando finalice su pacto, en 2029, y tendría 40 años.

Club especial

Firmado por 50 mil dólares en noviembre de 2009, si el acuerdo actual de Ramírez no sufre modificaciones para 2032 el club le habrá pagado 225,5 millones en 20 campañas, una de las relaciones de más beneficio para un club cuando se mide el rendimiento de un pelotero que está a las puertas de ingresar a círculos exclusivos.

Según Baseball-Reference, en la historia de la MLB solo 18 jugadores alcanzaron las 20 campañas con un mismo club, todos con un nicho en el Salón de la Fama de Cooperstown.

La lista la encabezan Brooks Robinson (Orioles) y Carl Yastrzemski (Red Sox) con 23 y en ella también aparecen mitos como Al Kaline (Tigers), Stan Musial (Cardinals), Melt Ott (New York Giants), George Brett (Royals), Walter Johnson (Senators), Carl Ripken Jr. (Orioles) y Tony Gwynn (Padres). b