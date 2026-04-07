Por tendinitis en el antebrazo, Scherzer abandona el partido ante Dodgers

Lo que debía ser un duelo de titanes en el Rogers Centre se convirtió en una pesadilla para los Azulejos de Toronto.

El veterano Max Scherzer, ganador de tres premios Cy Young, tuvo que abandonar el montículo este lunes tras apenas dos episodios de labor frente a los Dodgers de Los Ángeles, víctima de una tendinitis en su antebrazo derecho.

El derecho de 41 años, quien renovó su contrato con los canadienses en febrero pasado, permitió dos anotaciones en su breve estadía, incluyendo un cuadrangular de su antiguo compañero Teoscar Hernández que encontró a un corredor en base.

Lo más preocupante para la gerencia no fue solo el marcador, sino la notable caída en la potencia de sus envíos: su recta, que promediaba 93.4 mph en su salida anterior, apenas rozó las 92.1 mph antes de su salida prematura.

Le baja el perfil

"No creo que sea algo grave, solo algo que debemos atender", declaró un optimista Scherzer tras el encuentro, asegurando que tiene en mente realizar su próxima apertura programada. Sin embargo, la realidad del equipo es crítica. Con la baja del veterano, Toronto ahora cuenta con un "hospital" en su rotación que incluye al dominicano José Berríos (codo), Shane Bieber (codo), Trey Yesavage (hombro) y Cody Ponce (rodilla), todos fuera de acción.

La crisis es tal que el equipo tuvo que subir de emergencia desde Triple-A Buffalo al zurdo Josh Fleming para cubrir los huecos.

Como medida desesperada, la organización firmó recientemente al veterano de 36 años Patrick Corbin, quien ya comenzó su proceso de preparación en las ligas menores buscando ser el parche que detenga la hemorragia de lesiones que amenaza con hundir la temporada de los Azulejos.