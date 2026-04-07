VIDEO | Con jonrón y cuatro empujadas, Teoscar truena en paliza de Dodgers sobre Blue Jays

eoscar Hernández en acción con los Dodgers. ( FUENTE EXTERNA )

En una noche que recordó el dominio exhibido en el Clásico de Otoño pasado, los Dodgers de Los Ángeles desataron una ofensiva implacable para arrollar 14-2 a los Azulejos de Toronto.

La victoria estuvo marcada por el regreso triunfal del dominicano Teoscar Hernández a la que fuera su antigua casa, convirtiéndose en el verdugo principal del estelar Max Scherzer.

Hernández, quien vive un momento dulce con el madero, terminó la jornada de 5-2 con un cuadrangular, una base por bolas y cuatro carreras remolcadas.

TEOSCAR HERNANDEZ 2-RUN HOME RUN IN TORONTO pic.twitter.com/XkOeSqSIgK — js9innings (@js9inningsmedia) April 6, 2026

El "Chino" no perdió tiempo y en la misma primera entrada castigó a Scherzer con un estacazo de dos carreras, marcando la salida prematura del tres veces ganador del Cy Young, quien apenas pudo trabajar dos episodios.

Despliegue ofensivo

La exhibición de poder de los vigentes campeones no se detuvo ahí. Dalton Rushing tuvo una noche de ensueño al irse de 4-4 con sus dos primeros jonrones en las Mayores, mientras que Freddie Freeman (438 pies) y Shohei Ohtani también se unieron a la fiesta de cuadrangulares.

En total, la artillería angelina despachó cinco vuelacercas y sumó 17 hits, hundiendo a unos Blue Jays que hilvanaron su quinta derrota consecutiva.

Por el lado del pitcheo, el zurdo Justin Wrobleski (1-0) cumplió en su primera apertura de la temporada al permitir solo una carrera en cinco entradas.

El dominio fue tal que Toronto tuvo que utilizar al receptor Tyler Heineman para lanzar el noveno capítulo, siendo este el único episodio donde los bates de los Dodgers fueron retirados en orden.

Por los Dodgers, Hernández terminó de 5-2 con 4 CE, 2 CA y un boleto.

Por los Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 3-0, 1 BB.