Cristopher Sánchez sufre duro revés ante unos Gigantes que despiertan

El abridor dominicano Cristopher Sánchez vivió una jornada complicada este martes en la bahía.

A pesar de su esfuerzo en el montículo, el zurdo de los Filis de Filadelfia cargó con la derrota en el partido donde los Gigantes de San Francisco se impusieron 6-0, cortando así una racha de cuatro derrotas seguidas.

Sánchez (1-1) se mantuvo en la lomita durante poco más de cinco episodios, en los que fue castigado con 11 imparables.

Aunque mostró control al no otorgar boletos y recetar seis ponches, el nativo de La Romana permitió cuatro anotaciones (dos de ellas limpias), viéndose afectado por la falta de respaldo ofensivo y un costoso error defensivo de su campocorto, Trea Turner, que extendió la quinta entrada.

La labor de Sánchez terminó en el sexto acto tras permitir sencillos consecutivos de Rafael Devers y Casey Schmitt, dejando el escenario para que San Francisco ampliara una ventaja que resultó definitiva.

Susac hace historia

Mientras el pitcheo de los Filis sufría, el novato de los Gigantes, Daniel Susac, se robó el show. Susac se fue de 4-3 con dos remolcadas y un triple, logrando una hazaña histórica: inició su carrera en Las Mayores de 5-5, la mejor marca para un debutante desde 1977 y superando el récord de la franquicia que ostentaba la leyenda Willie McCovey (4-4 en 1959).

Desde el montículo opuesto, Robbie Ray (2-1) maniató a la ofensiva de Filadelfia durante 6.2 entradas en blanco, permitiendo apenas tres hits y ponchando a siete bateadores. El relevo de San Francisco completó la blanqueada sin mayores sobresaltos.

Por los Gigantes, además del empuje de Susac, destacaron a la ofensiva Matt Chapman con tres hits y el venezolano Luis Arráez, quien remolcó dos carreras. Por los Filis, que apenas pierden su segundo juego de los últimos siete, la pólvora se mantuvo mojada durante toda la noche.

Por los Gigantes, Willy Adames se fue de 4-2, con una anotada; Devers de 4-1, 1 CA; Jerar Encarnación de 2-1.