Rafael Devers decide con jonrón triunfo de Gigantes y define serie ante Filis

Rafael Devers volvió a ser determinante para los Gigantes, al conectar un jonrón de tres carreras que rompió el empate en la sexta entrada y encaminó la victoria 5-0 sobre los Filis, en el cierre de la serie disputada en el Oracle Park.

El batazo, ante el primer lanzamiento del derecho Aaron Nola, recorrió 411 pies hacia el jardín central, según Statcast, y marcó el segundo cuadrangular del dominicano en la temporada, escribe Maria Guardado en MLB.com.

Curiosamente, los Gigantes solo han conectado dos vuelacercas en sus primeros 10 juegos en casa, ambos salidos del bate de Devers.

El encuentro inició como un duelo de pitcheo entre Nola y Tyler Mahle, quienes mantuvieron el cero durante cinco episodios, hasta que el poder del quisqueyano inclinó la balanza.

En la octava entrada, San Francisco amplió la ventaja tras un sencillo de Willy Adames, quien luego anotó gracias a un error defensivo del relevista José Alvarado. En esa misma jugada, el venezolano Luis Arráez avanzó y posteriormente anotó impulsado por un sencillo de Devers.

Adames también tuvo una actuación destacada al sumar su quinto doble de la serie, convirtiéndose en el primer jugador de los Gigantes desde Buster Posey en lograr esa cifra en un tramo de tres juegos (junio de 2013).

Con el triunfo, los Gigantes (5-8) lograron su primera racha de dos victorias consecutivas en casa y aseguraron la serie antes de iniciar una gira de nueve partidos en 11 días por Baltimore, Cincinnati y Washington.