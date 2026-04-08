Juan Brito se convierte en el dominicano 963 en las Grandes Ligas

El prospecto Juan Brito impactó de inmeadiato en su primer partido. ( FUENTE EXTERNA )

El intermedista Juan Brito se convirtió en el dominicano número 963 en debutar en las Grandes Ligas, al estrenarse este martes con los Guardianes en la victoria de Cleveland el 2-1 sobre Kansas City en el Progressive Field.

El nativo de Santo Domingo, de 24 años, recibió el llamado tras una lesión de Gabriel Arias y no perdió tiempo para demostrar que su madero está listo para el máximo nivel.

Brito tuvo dos imparables en cuatro turnos. Su primer hit en las Mayores fue un estruendoso doblete hacia el jardín izquierdo que salió de su bate a una velocidad de 104 mph, marcando el inicio de una jornada soñada.

Más tarde, el bateador ambidextro sumó un sencillo en el que sacó el bate a 107.2 mph, consolidando un debut multihits que fue elogiado por el dirigente Stephen Vogt, quien destacó la calma y confianza del criollo en el plato.

El 26 de marzo, el lanzador Walbert Ureña (Angelinos), se convirtió en el primer dominicano en debutar este año. Tres día después, lo hizo el inicialista Deyvison De Los Santos (Marlins).

Su paso en las menores

Originalmente firmado por los Rockies de Colorado en 2018, Brito llegó a Cleveland en noviembre de 2022 mediante un cambio por Nolan Jones.

Desde su llegada, los Guardianes han valorado su capacidad de contacto y disciplina; en 2023, escaló desde Clase-A Alta hasta Triple-A, terminando la temporada con casi 50 extrabases y demostrando ser uno de los bateadores más completos de la organización.

En 2024, logró 61 extrabases, incluyendo 40 dobles y 21 cuadrangulares, además de encabezar el sistema minoritario de Cleveland en bases totales (244) y boletos (88).

Su progreso se vio frenada en 2025 debido a un calvario de lesiones que limitó su participación a solo 31 encuentros; una cirugía en el pulgar derecho y un desprendimiento en el tendón de la corva izquierda lo mantuvieron fuera de acción gran parte del año, aunque logró dejar destellos de su calidad con un sólido OPS de .821 en las escasas oportunidades que tuvo en el plato.

Este año, Brito pegó 11 hits en 35 turnos al bate (.314) en Triple-A, con cinco dobles, cinco carreras anotadas y cuatro carreras impulsadas.