Juan Brito llega a la verdadera acción luego de jugar "MLB The Show"

Juan Brito de los Cleveland Guardians conecta un doble, su primer hit de su carrera, durante la segunda entrada de su debut en las Grandes Ligas contra los Kansas City Royals en el Progressive Field el 7 de abril de 2026 en Cleveland, Ohio. ( NICK CAMMETT/GETTY IMAGES/AFP )

La noche del lunes, Juan Brito se encontraba en una habitación de hotel en Massachusetts, controlando a su propio avatar en el videojuego "MLB The Show".

Menos de 24 horas después, el prospecto dominicano ya no necesitaba un control de PlayStation: estaba en el Progressive Field, viviendo en carne propia el sueño de debutar en las Grandes Ligas.

El llamado al "Show" surgió de la forma menos pensada. Mientras Brito seguía por televisión el juego de los Guardianes de Cleveland, vio al campocorto Gabriel Arias abandonar el terreno por una lesión.

A las pocas horas, el teléfono sonó con la noticia que cambió su vida: debía volar de madrugada hacia Cleveland para integrarse al equipo grande. Tras un viaje que inició a las 4:00 a.m., el intermedista de 24 años saltó al terreno como sexto en el orden al bate para enfrentar a los Reales de Kansas City.

Un estreno con autoridad

Brito, el nativo de Santo Domingo que se convirtió en el dominicano 963 en debutar en el Big Show, no mostró nervios de novato.

En su primer turno al bate, castigó una recta de Noah Cameron con un doblete a 104 mph por la raya del jardín izquierdo. No se conformó con eso; más tarde en el encuentro, sumó un sencillo con una velocidad de salida de 107.2 mph, cerrando una jornada inolvidable de 4-2.

"Es difícil ponerlo en palabras", confesó Brito tras la victoria de los Guardianes 2-1. "Es un sueño hecho realidad estar en el terreno con estrellas que siempre admiras. Mi enfoque fue disfrutar el momento". La pelota de su primer imparable ya tiene dueña: su madre, Sandra, quien recibirá el histórico recuerdo.

Resiliencia ante la adversidad

El camino de Brito no fue sencillo. Tras una campaña espectacular en 2024 donde disparó 21 jonrones en Triple-A, el 2025 fue un año de pesadilla marcado por cirugías en el pulgar y en el tendón de la corva que lo limitaron a solo 31 partidos.

Sin embargo, esa madurez ante las lesiones fue lo que, según el dirigente Stephen Vogt, lo preparó para este momento.

"Es lo más confiado y cómodo que lo he visto", aseguró Vogt. "Se veía listo desde el primer pitcheo". Con su disciplina en el plato y capacidad para batear a ambos lados, Brito no solo llena un hueco por lesión, sino que levanta la mano para quedarse definitivamente en el roster de unos Guardianes que siguen apostando al talento de la tierra del merengue.