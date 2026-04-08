Video Angel Martínez conecta cuadrangular con las bases llenas y lidera el triunfo de los Guardianes

Angel Martínez conectó cuadrangular con las bases llenas en su primer partido de cuatro imparables en el béisbol de Grandes Ligas ( AFP )

Ángel Martínez conectó un grand slam y registró la mayor cifra de su carrera con cuatro hits, mientras que el novato Chase DeLauter aportó un doble de dos carreras para llevar a los Cleveland Guardians a una victoria de 10-2 sobre los Kansas City Royals este miércoles.

Martínez disparó un tablazo de 374 pies por el jardín derecho ante Steven Cruz en la octava entrada, momento en el que los Guardians anotaron cinco veces para sentenciar un encuentro que hasta entonces marchaba 5-2.

Rhys Hoskins logró la mejor marca de su carrera con tres dobles, en una jornada donde Cleveland empató su máximo de la temporada con 16 imparables.

El abridor de los Guardians, Joey Cantillo (1-0), ponchó a nueve en 5 entradas y dos tercios, permitiendo una carrera limpia y una sucia con apenas tres hits. Matt Festa trabajó una entrada y un tercio en blanco para acreditarse su primer salvamento desde el 7 de julio de 2022, cuando jugaba con Seattle.

DeLauter, quien lidera a todos los novatos con cinco jonrones y 11 carreras impulsadas, remolcó a José Ramírez y David Fry en la primera entrada con un batazo contra la pared ante Cole Ragans (0-3). Hoskins le siguió con un doble que amplió la ventaja de los Guardians a 3-0.

Ragans había sido golpeado en el pulgar izquierdo por una línea de regreso al montículo de Ramírez, lo que lo obligó a abandonar el juego dos bateadores después, tras el doble de DeLauter. Se le cargaron tres carreras en dos tercios de entrada y más tarde fue diagnosticado con una contusión.

Los Royals se acercaron 4-1 en la cuarta con un doble productor de Bobby Witt Jr., y sumaron otra carrera en la quinta cuando Lane Thomas anotó tras un error de Steven Kwan. Cleveland cometió dos errores en el juego después de haber sumado solo uno en sus primeros 12 encuentros.

Ramírez y Juan Brito también conectaron dobles remolcadores para los Guardians, quienes tienen una marca de 3-0-1 en series esta temporada.

El jardinero de Kansas City, Tyler Tolbert, hizo su debut como lanzador trabajando dos tercios de entrada sin permitir anotaciones.

Próximos partidos

Royals: El derecho Seth Lugo (1-0, 1.59 ERA) abre el jueves en casa contra los White Sox .

Guardians: El derecho Slade Cecconi (0-1, 5.23 ERA) tomará la pelota el viernes en Atlanta.